ČEZ с января снизит цены на электроэнергию и газ для 1,7 млн ​​клиентов

Снижение цены произойдет автоматически для всех клиентов, им не придется никуда идти или звонить.





Газ будет стоить 1 629 крон с НДС за мегаватт-час, по данным предприятия, клиенты сэкономят более 530 крон с НДС.





Электроэнергия будет стоить 4 099 крон, включая НДС, что на 690 крон за мегаватт-час меньше, чем в прошлом году. При среднем потреблении в три мегаватт-часа домохозяйства экономят более 2 000 крон в год.





«Для клиентов ČEZ Prodej этот год ознаменовался снижением цен. Мы снизили цену на фиксированную продукцию всего в три раза, на остальную — в два раза. С Нового года мы планируем очередное снижение цен на электроэнергию и газ для клиентов на неопределенный срок», — заявил генеральный директор ČEZ Prodej Томаш Кадлец.