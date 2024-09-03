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Škoda Group поставит в Болгарию 25 электропоездов на сумму 13 млрд крон

Новости 420on
5 сентября 2024
08:00
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Škoda Group поставит в Болгарию 25 электропоездов на сумму 13 миллиардов чешских крон. Базовый контракт предусматривает поставку 20 четырехвагонных безбарьерных составов, а в качестве опции — еще пяти.
Контракт также включает в себя полное сервисное обслуживание в течение 15 лет. Новые поезда с более чем 300 сидячими местами, созданные по типу RegioPanter, заменят устаревшие составы и будут оснащены кондиционерами и минимальным уровнем шума, сообщил ЧТК Ян Швехла, пресс-секретарь инженерной группы Plzeň.

«Наш опыт в производстве электропоездов позволяет нам предложить проверенное решение, которое уже используется в нескольких европейских странах. Около 400 наших современных электрических агрегатов скоро появятся на дорогах Европы», — сказал генеральный директор и председатель правления Škoda Group Петр Новотны. Под его руководством концерн укрепляет свои позиции в области модернизации европейского железнодорожного транспорта.

«Я очень рад, что с сегодняшним подписанием этого контракта мы делаем большой шаг к обновлению болгарской железной дороги. Я хотел бы поблагодарить команду Министерства транспорта и коммуникаций, которая сделала этот контракт реальностью. Желаю представителям подрядчика успехов, честности и соблюдения сроков поставки», — сказала министр транспорта и коммуникаций Болгарии Красимира Стоянова.

«Поезда будут развивать максимальную скорость 160 километров в час и будут готовы к эксплуатации на линиях с электрификацией 25 киловольт», — сказал пресс-секретарь Швехла. Пассажирам предложат эргономичные сиденья, кондиционированный салон, Wi-Fi и современную систему камер наружного и внутреннего наблюдения. Поезда будут иметь частично низкий пол, чтобы обеспечить полную доступность для всех пассажиров. Также будут предусмотрены многофункциональные отсеки для пассажиров с ограниченными возможностями, детских колясок и велосипедов, добавил он. Поезда будут оснащены передовыми цифровыми технологиями Škoda для обеспечения большей надежности и безопасности пассажиров, а также ETCS Level 2, самым высоким европейским стандартом безопасности.

Безбарьерные электропоезда RegioPanter для пригородных и региональных перевозок эксплуатируются в Чехии, Словакии и Латвии, а недавно были поставлены и в Эстонию, где уже начались их пробные испытания. В общей сложности было произведено или заказано более 300 единиц.

Группа Škoda, ведущий европейский производитель автомобилей для общественного транспорта, в прошлом году увеличила объем продаж на 81% по сравнению с предыдущим годом до 33 миллиардов чешских крон. Операционная прибыль EBITDA (до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) превысила полмиллиарда крон. 

В прошлом году группа поставила 400 автомобилей, что на 88% больше, чем в предыдущем году, и подписала несколько крупных контрактов. Группа Škoda, входящая в состав PPF Group, насчитывает более 8 000 сотрудников на нескольких производственных предприятиях в Чехии и Финляндии. Она имеет подразделения в Германии, Италии, Австрии, Польше, Венгрии и Украине.
Чехия поезда

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