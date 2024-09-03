IFA 2024: Чехи изготовили самый острый нож, в нем используется ультразвуковая система

Нарезать еду теперь будет проще. «Вибрации, создаваемые ультразвуковой системой, минимизируют или полностью исключают прилипание продуктов к лезвию, поэтому ваша нарезка всегда будет идеально чистой и эстетичной», — выделили создатели одно из главных преимуществ новинки.





«Благодаря ультразвуковым характеристикам наш нож может легко резать даже очень твердые продукты. Еще одним преимуществом ультразвукового ножа и его исключительными режущими свойствами является минимальная потеря жидкости, что позволяет сохранить необходимые витамины и питательные вещества», — похвастались создатели.





«Ультразвуковая технология поможет лучше нарезать хрупкие и рассыпчатые продукты», — пообещали разработчики.





Они утверждают, что первый ультразвуковой нож способен заменить все распространенные виды кухонных ножей.





Лезвие новинки заточено до Sabre, что само по себе должно сделать его чрезвычайно острым. К этому добавляется ультразвуковая система, которая движется со скоростью до 50 000 раз в секунду, что облегчает нарезку.





Потенциальным заявителям необходимо учитывать, что зарядное устройство с чехлом и подставкой, на которой хранится нож, займут дополнительное место на кухонной стойке.





Разумеется, создатели ориентируются с новинкой не только на чешский рынок, но и пытаются произвести впечатление на мир. Первый ультразвуковой нож в магазинах хотят предложить за 390 долларов, то есть примерно 8820 крон.





Недаром чешский производитель через краудфандинговую площадку Kickstarter собрал деньги на запуск серийного производства. В общей сложности 251 вкладчик внес 75 565 долларов США, то есть более 1,7 миллиона крон. Это было больше, чем изначально было нужно создателям. Благодаря кампании Kickstarter у первых пользователей уже есть собственный ультразвуковой нож.