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IFA 2024: Чехи изготовили самый острый нож, в нем используется ультразвуковая система

Новости 420on
5 сентября 2024
11:30
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Чехи приехали показать себя на крупнейшей выставке бытовой и компьютерной техники IFA 2024. В частности, чешская компания Avive, стоящая за проектом 369sonic, пытается привлечь внимание первым ультразвуковым ножом. Предполагается, что это «самый острый нож в мире».
Нарезать еду теперь будет проще. «Вибрации, создаваемые ультразвуковой системой, минимизируют или полностью исключают прилипание продуктов к лезвию, поэтому ваша нарезка всегда будет идеально чистой и эстетичной», — выделили создатели одно из главных преимуществ новинки.

«Благодаря ультразвуковым характеристикам наш нож может легко резать даже очень твердые продукты. Еще одним преимуществом ультразвукового ножа и его исключительными режущими свойствами является минимальная потеря жидкости, что позволяет сохранить необходимые витамины и питательные вещества», — похвастались создатели.

«Ультразвуковая технология поможет лучше нарезать хрупкие и рассыпчатые продукты», — пообещали разработчики.

Они утверждают, что первый ультразвуковой нож способен заменить все распространенные виды кухонных ножей.

Лезвие новинки заточено до Sabre, что само по себе должно сделать его чрезвычайно острым. К этому добавляется ультразвуковая система, которая движется со скоростью до 50 000 раз в секунду, что облегчает нарезку.

Потенциальным заявителям необходимо учитывать, что зарядное устройство с чехлом и подставкой, на которой хранится нож, займут дополнительное место на кухонной стойке.

Разумеется, создатели ориентируются с новинкой не только на чешский рынок, но и пытаются произвести впечатление на мир. Первый ультразвуковой нож в магазинах хотят предложить за 390 долларов, то есть примерно 8820 крон.

Недаром чешский производитель через краудфандинговую площадку Kickstarter собрал деньги на запуск серийного производства. В общей сложности 251 вкладчик внес 75 565 долларов США, то есть более 1,7 миллиона крон. Это было больше, чем изначально было нужно создателям. Благодаря кампании Kickstarter у первых пользователей уже есть собственный ультразвуковой нож.
технологии Чехия

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