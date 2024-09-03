Глава Минторга Чехии обратил внимание Еврокомиссии на чешскую альтернативу, если газ не пойдет через Украину

В настоящее время нет никаких признаков того, что соглашение о транспортировке газа должно быть продлено, заявили в ведомстве. Отказ от поставок российского газа после истечения срока действия контракта в первую очередь затронет страны к востоку от Чехии. Это примерно от 40 до 42 миллионов кубометров природного газа в сутки, которые необходимо будет заменить.



В случае прекращения транспортировки газа из России через Украину в первую очередь необходимо искать замену у альтернативных поставщиков, заявил Сикела. «Необходимо не допустить ситуации, когда мы покупаем газ, который формально нероссийский, но при транспортировке в Европу обменивается на российский газ, и таким образом мы никуда не сдвинемся в своих усилиях по ограничению поставок из России», — добавил министр.



По мнению Сикелы, наиболее подходящей альтернативой является использование газа из Западной Европы, который можно было бы транспортировать через территорию Чехии. На такую ​​возможность министр обращает внимание в письме еврокомиссару. По его словам, для этого достаточно мощности газопроводов, проходящих через территорию Чехии. Замещение российского газа сжиженным природным газом (СПГ), импортируемым на построенные на европейском побережье терминалы, также соответствует плану REPowerEU, целью которого является снижение зависимости от российского энергетического сырья, напомнил министр. Сикела также сообщил, что решение правительства Германии отменить с начала следующего года внеочередную плату за хранение газа, которая сделала транспортировку природного газа через Германию более дорогой, существенно поможет реализации плана.



Действующее соглашение о транзите российского газа через Украину в Европу истекает в конце этого года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен его продлевать. Кроме того, есть опасения по поводу скорого прекращения поставок из-за боевых действий в Курской области России, где находится транзитный пункт для экспорта российского газа в Европу через Украину, сообщило в конце августа агентство Reuters.



Из стран ЕС Австрия сейчас наиболее зависима от российского газа. Австрийский энергетический регулятор E-Control в заявлении от 3 августа заявил, что даже если поставки российского газа будут прекращены, в Австрии все равно останется достаточно газа на зиму.