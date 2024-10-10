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Центры занятости более суровы, чем положено по закону, выяснил омбудсмен

Новости и статьи
12 октября 2024
17:00
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Некоторые центры занятости ведут себя с соискателями строже, чем положено по закону, выяснил омбудсмен Станислав Кржечек. Они требовали от тех, кто не смог прийти на прием, встретиться с сотрудником в первый официальный день после окончания больничного. Однако Закон о занятости не налагает на людей такого обязательства. После предупреждения омбудсмена центр занятости изменил инструкцию. Об этом омбудсмен сообщил на своем сайте.
Омбудсмен обнаружил, что некоторые центры занятости были слишком строги к своим клиентам при расследовании дел нескольких человек, исключенных из реестра соискателей. В первоначальных инструкциях для соискателей бюро информировало их об обязательстве, которое не имело под собой никаких оснований. «Центр занятости, по сути, сам наложил на людей совершенно новое обязательство. Согласно инструкции, они должны были прийти на прием к чиновнику в первый же официальный день после того, как прошли причины, по которым они не смогли прийти на предыдущий прием — например, из-за болезни, травмы или посещения врача. Однако в законе такой обязанности нет. Поэтому бюро по трудоустройству не должно было читать соискателям лекции об этом, не говоря уже о том, чтобы требовать от них его соблюдения и наказывать за невыполнение этого требования, удаляя их из реестра соискателей», — сказал Кржечек.

Омбудсмен также напомнил, что, согласно Закону о занятости, соискатели должны в первую очередь сообщать о любом соответствующем изменении обстоятельств, включая, например, окончание нетрудоспособности. Закон дает им на это восемь дней. Однако на практике были случаи, когда центры занятости требовали, чтобы люди приходили на прием до того, как они сообщат об окончании нетрудоспособности.

«Государственная услуга, оказываемая бюро по трудоустройству, заключается в трудоустройстве людей на рынке труда. И вся деятельность бюро должна быть направлена на достижение этой цели. Встреча в центре занятости на следующий официальный день после окончания временной нетрудоспособности заявителя, без предварительного уведомления центра занятости о такой встрече, даже по решению суда, отрицает саму цель сотрудничества с безработными», — считает омбудсмен.

В предыдущие годы омбудсмен рассматривал несколько случаев, когда центр занятости снимал людей с учета за невыполнение этого обязательства. Это имело для них серьезные последствия. Они лишились пособия по безработице и были вынуждены сами оплачивать свою медицинскую страховку. Они даже не могли получать пособия по оказанию материальной помощи — пособие на жизнь или доплату за жилье. Бюро по трудоустройству тогда не приняло доводы омбудсмена, поэтому омбудсмен проинформировал правительство о незаконной процедуре. Теперь, после внесения изменений в инструкцию, подобные случаи не должны повторяться.

Кроме того, по словам омбудсмена, руководство центра занятости поручило своим сотрудникам инструктировать соискателей не только при первой встрече, но и регулярно, не реже двух раз в год. Это позволит снизить риск того, что соискатели забудут и не выполнят определенные обязательства.
Чехия работа законы
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