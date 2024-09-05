Ученик в панике прыгнул с планера над Сланами, его парашют не раскрылся

По предварительным выводам полиции, причиной трагедии стали острые психологические проблемы одного из учеников авиационной школы. «Инструктор управлял планером вместе со своим учеником, который находился в кабине позади него. Когда они находились на высоте около 300 метров, у ученика начался приступ паники. Он открыл кабину и выпрыгнул из нее», — сообщила представитель полиции Барбора Шнеевайсова.



На мужчине, возраст которого полиция не назвала, был парашют, но он не раскрылся. Почему — пока неясно.

Сначала мужчину искали в окрестностях аэропорта, где в основном расположены поля, луга и леса. В конце концов полиция нашла его без признаков жизни.



По словам Шнеевайсовой, обстоятельства инцидента расследуют криминалисты, но, по ее словам, пока рано давать конкретную юридическую квалификацию.



Десятки пожарных, полицейских и парамедиков все еще работают на небольшом спортивном аэродроме. На поиски также первоначально были направлены два вертолета — спасательный и полицейский — с камерой и тепловизионным оборудованием.



Паническая атака — это состояние, при котором человек испытывает приступ неконтролируемого страха и тревоги, утверждают эксперты и врачи, занимающиеся человеческой психикой. Обычно это сопутствующее психическому расстройству состояние, при котором приступы длятся от нескольких минут до многих часов. Эти приступы характеризуются, помимо прочего, тем, что возникают неожиданно и часто без видимых причин. Они сопровождаются учащенным сердцебиением, одышкой и обильным потоотделением. Человек в таком приступе испытывает совершенно невыносимые ощущения.



Эксперты также описывают приступы, связанные с видами транспорта: люди часто испытывают их во время полета, который сопряжен с рядом «неизбежностей», связанных с пребыванием в неестественной среде.