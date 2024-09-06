Миллиардер Корец клонировал свою собаку впервые в Центральной Европе

Двухмесячный щенок породы кане-корсо по кличке Аристократ Корец Корсо II, который находится в обязательном карантине после прибытия в Чехию, является точной копией четвероногого друга, умершего в феврале этого года.



По данным Forbes, 79-й богатейший чех с состоянием, приближающимся к 6 миллиардам крон, пошел на этот необычный шаг по двум причинам. Во-первых, чтобы сохранить необычные гены своей лучшей собаки из очень успешной племенной линии, которая была рождена в феврале 2017 года после первого успешного осеменения замороженной спермой кане-корсо в Чешской Республике. А также для того, чтобы проверить пределы возможностей современной генетики.



«Это выглядит просто, но на самом деле это очень сложная процедура, которая не всегда удается», — комментирует основатель одной из крупнейших отечественных девелоперских компаний Ekospol и дипломированный генетик.



«Поэтому клонирование — это биологическое чудо», — добавляет 68-летний бизнесмен, который вместе с женой Яной управляет всемирно известным питомником собак.



И как же добиться такого чуда? Если говорить простым языком, создается идентичная копия клонированного животного.



Весь процесс, который проходил частично в Англии, но в основном в США, мог обойтись Эвжену Корецу в несколько миллионов крон, по данным Forbes. Затраты удорожала и логистика, ведь перевозка собаки из-за океана — дело сложное и, соответственно, дорогое.



Впервые принцип клонирования был научно описан в конце 1930-х годов немецким эмбриологом и лауреатом Нобелевской премии Гансом Шпеманом. Однако только спустя почти шесть десятилетий, в 1996 году, шотландские исследователи успешно «скопировали» животное и вывели на свет овечку по кличке Долли. Медийная звезда, чье чучело сейчас выставлено в Национальном музее Шотландии, дожила до семи лет.



В настоящее время китайцы, которые в основном занимаются клонированием приматов, добились больших успехов в этой научной дисциплине. В начале этого года они объявили, что их обезьяна РеТро, воспроизведенная таким образом, стала первым приматом, когда-либо достигшим зрелого возраста.



Клонирование также популярно в конном спорте, где его можно использовать для выведения лошадей с исключительными характеристиками.



В случае с Эвженом Корецем это не прихоть покровителя. Для доктора наук, подписавшего десятки патентов и публикаций по молекулярной биологии и генетике и работавшего до начала своей бизнес-карьеры в престижных европейских университетах, это часть исследования генов, связанных с продолжительностью жизни, которое его зоопарк в Таборе проводит уже много лет.



В рамках этого проекта он пытается выяснить, что влияет на продолжительность жизни животных на молекулярно-генетическом уровне. Зоопарк в Таборе в сотрудничестве с Институтом молекулярной генетики Академии наук первым в мире описал четыре гена, связанных с долголетием у собак породы кане-корсо. Теперь они проверяют, есть ли эти гены долголетия в геноме других пород.



Цель исследования — внести весомый вклад в продление жизни собак, о чем Корец специально пишет в одной из своих книг, которая благодаря своей популярности была издана на нескольких языках по всему миру. «Если бы были созданы линии долголетия, продолжительность жизни отдельных пород могла бы быть значительно увеличена», — говорит предприниматель.



Кроме того, зоопарк Табора, крупнейшее частное учреждение такого рода в стране, которое Эвжен Корец спас от банкротства в 2015 году, занимается разведением и защитой исчезающих видов и других животных.



Например, он уже долгое время работает над реинтродукцией европейского зубра (для которого он также исследует долголетие) в заповедники Европы. Два года назад Корец спас группу беременных ослиц, которые должны были попасть на бойню. Вместо зоопарка в Таборе серые копытные оказались на его частной ферме под Ольбрамовице.