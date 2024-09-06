Полиция расследует падение молодого человека с планера как возможное самоубийство

«Мы начали уголовный процесс, чтобы мы могли провести вскрытие и продолжить расследование. Это обычная процедура в случае возможного самоубийства», — сказала Михаэла Рихтерова, пресс-секретарь полиции Среднечешского края, по словам которой, не исключено, что молодой человек планировал свое самоубийство.





Трагедия произошла в воскресенье около полудня во время тренировки на планере. В нем находились инструктор и ученик. На высоте около 300 метров студент резко выпрыгнул из самолета, на нем был парашют, который не раскрылся.





Опытный 69-летний летный инструктор был шокирован прыжком своего ученика, тут же приземлился и сообщил обо всем авиадиспетчеру и полиции.





Следователи опрашивают родственников, друзей и других людей, чтобы выяснить, что побудило молодого человека пойти на такой шаг.





На данный момент в полиции не подтвердили информацию о панической атаке, от которой предположительно погиб молодой человек. «Мы установили, что студент уже летал раньше, совершил несколько полетов и ни разу не проявлял во время них никаких признаков страха или других затруднений. У него не было психических проблем, во время полета он не проявлял никаких эмоций, по которым можно было бы заподозрить что-то негативное, он вел себя совершенно нормально», — рассказала Рихтерова.





Полиция назначила вскрытие, чтобы выяснить, употреблял ли молодой человек перед полетом алкоголь или другие одурманивающие вещества.