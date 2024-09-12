В горах Крконоше выпал первый снег. Из-за ветра встали несколько канатных дорог
13 сентября 2024
15:00
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В горах Крконоше выпал первый снег предстоящего зимнего сезона. Из-за сильного ветра и погодного предупреждения некоторые канатные дороги были остановлены. Горная служба не рекомендует походы по гребням Крконошских гор, а администрация Крконошского национального парка (KRNAP) призывает туристов быть осторожнее при передвижении в лесах из-за риска падения деревьев, сообщают представители вышеупомянутых организаций. На вершинах гор Крконоше в четверг дождь начал переходить в снег, но он еще не успел закрепиться. Ожидается, что в выходные на большую часть Чехии обрушатся экстремальные осадки в сочетании с сильным ветром.
«Снег выпал на высоте более 1 300 метров над уровнем моря, самые высокие горные вершины уже белые», — говорится на сайте администрации KRNAP. Снегопад в это время года не является чем-то необычным для Крконошских гор, но обычно снег еще тает.
После полудня в самых высоких частях Крконоше ожидается сильный снег, а в более низких — дождь. «Дороги могут быть скользкими и обледенелыми. Ветер может достигать 120-140 км/ч. Учитывая неблагоприятный прогноз, мы рекомендуем туристам быть бдительными, особенно в лесах, где могут упасть деревья», — сказал ČTK пресс-секретарь администрации KRNAP Радек Драхны.
Горная служба призывает посетителей быть осторожными и не рекомендует совершать походы на горные трассы в эти выходные. «На наших северных горах идет сильный дождь, и мы ожидаем, что к дождю добавится сильный ветер, который увеличит риск падения деревьев», — говорится на сайте.
После полудня в самых высоких частях Крконоше ожидается сильный снег, а в более низких — дождь. «Дороги могут быть скользкими и обледенелыми. Ветер может достигать 120-140 км/ч. Учитывая неблагоприятный прогноз, мы рекомендуем туристам быть бдительными, особенно в лесах, где могут упасть деревья», — сказал ČTK пресс-секретарь администрации KRNAP Радек Драхны.
Горная служба призывает посетителей быть осторожными и не рекомендует совершать походы на горные трассы в эти выходные. «На наших северных горах идет сильный дождь, и мы ожидаем, что к дождю добавится сильный ветер, который увеличит риск падения деревьев», — говорится на сайте.
Оба участка канатной дороги на Снежку сегодня были остановлены из-за сильного ветра, причем скорость ветра достигала более 100 км/ч, а на Снежке сегодня утром температура была чуть ниже нуля, согласно информации компании канатной дороги «Снежка» и данным измерительной станции на почтовом отделении Анежка на вершине Снежки.
«Верхний участок точно не будет работать в субботу. Также из-за ветра не работает нижний участок от Пеца до Ружовой горы, но ситуация может измениться и там. Я рекомендую следить за нашим сайтом, где мы публикуем актуальную информацию», — сказал сегодня утром ČTK руководитель канатной дороги Иржи Шпетла. Канатная дорога в Снежку может работать при скорости ветра до 60 км/ч и имеет две секции: нижнюю — от Пец-под-Снежкой до Ружовой горы и от Ружовой горы до Снежки.
Погода также ограничила работу «летних» канатных дорог в Шпиндлерув-Млине. Канатная дорога Pláň в Святом Петре не будет работать с сегодняшнего дня до воскресенья включительно из-за предупреждения о сильном ветре и дожде, а канатная дорога в Медвидине не будет работать в выходные по тем же причинам и из-за риска, угрожающего безопасной эксплуатации. «После выходных работа будет восстановлена в соответствии с текущим графиком», — говорится на сайте горнолыжного курорта.
«Летние подъемники на горнолыжном курорте Черна-Гора — Пец работают», — сообщила сегодня Чешскому агентству новостей пресс-секретарь SkiResort Зина Плхова. Актуальную информацию компания SkiResort публикует на своем сайте.
В горах Крконоше сегодня ожидается облачная погода с дождем, во второй половине дня и вечером с востока пройдут продолжительные и сильные осадки, а на высоте более 1 200 метров над уровнем моря — снег. Дневные температуры будут выше нуля, от пяти до восьми градусов по Цельсию, а выше 1 000 метров будет прохладнее. Ветер усилится, сообщают метеорологи на своем сайте.
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