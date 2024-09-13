Некоммерческие организации собирают деньги для пострадавших от наводнения

Diakonie также ведет сбор средств, и люди перечислили на ее счет более 300 000 чешских крон. «На помощь приходят как обычные добровольцы, так и добровольцы из числа населения», — сказала Вероника Попелкова от имени «Диаконии» в интервью ČTK. От 20 до 30 добровольцев готовы помочь в Оломоуцком и Моравско-Силезском регионах. Сейчас Diakonie организует транспорт и жилье для своих людей, а также работает с пожарными и местными властями, чтобы решить, куда именно направить свою помощь.



«Наши волонтерские центры готовы направить помощь в соответствии с текущей ситуацией в каждом регионе. В ближайшие часы и дни Adra сосредоточится на волонтерской, психологической, финансовой и долгосрочной помощи», — сказал Радомир Шпинка, директор Adra ČR. «Команда не только обучена, но и полностью готова к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения и координации работы волонтеров на местах», — добавил он. Собранные деньги «Адра» направит на прямую помощь жителям затопленных деревень, на питание волонтеров и на долгосрочную помощь в восстановлении колодцев.



В эти выходные сотрудники организации Člověk v tísni оказывают помощь, в частности, в Оломоуце и Есенице, где сложилась критическая ситуация. «Как и в предыдущие наводнения, после того как вода отступит, мы будем использовать финансовые пожертвования для помощи в восстановлении домов и квартир наиболее уязвимых слоев населения, которые не могут помочь себе сами», — сказал Марек Штис, руководитель группы по борьбе с наводнениями. По его словам, объем помощи будет зависеть в основном от того, какую сумму удастся собрать в рамках общественного сбора.





Информацию о счетах для сбора средств можно найти на сайтах конкретных некоммерческих организаций или на портале darujme.cz.