Некоммерческие организации собирают деньги для пострадавших от наводнения
15 сентября 2024
16:00
270
Некоммерческие организации оказывают помощь пострадавшим от наводнения населенным пунктам, в основном в Есеницком и Оломоуцком районах. Организация Člověk v tísni выделила 1 миллион чешских крон, сотрудники уже подготовили продуктовые наборы для людей, которые в субботу оказались в альтернативном жилье в Есениках, а специалисты проводят консультации и оказывают помощь в кризисных ситуациях. Волонтеры Adra с пятницы помогают в Ческе-Будеёвице, в частности, готовят мешки с песком. Другие волонтеры, базирующиеся в Остраве, вскоре отправятся в пострадавшие деревни на севере Моравии. Все организации объявили о сборе средств. Благотворительная организация Чешской Республики собрала за выходные более 200 000 чешских крон от дарителей.
Diakonie также ведет сбор средств, и люди перечислили на ее счет более 300 000 чешских крон. «На помощь приходят как обычные добровольцы, так и добровольцы из числа населения», — сказала Вероника Попелкова от имени «Диаконии» в интервью ČTK. От 20 до 30 добровольцев готовы помочь в Оломоуцком и Моравско-Силезском регионах. Сейчас Diakonie организует транспорт и жилье для своих людей, а также работает с пожарными и местными властями, чтобы решить, куда именно направить свою помощь.
«Наши волонтерские центры готовы направить помощь в соответствии с текущей ситуацией в каждом регионе. В ближайшие часы и дни Adra сосредоточится на волонтерской, психологической, финансовой и долгосрочной помощи», — сказал Радомир Шпинка, директор Adra ČR. «Команда не только обучена, но и полностью готова к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения и координации работы волонтеров на местах», — добавил он. Собранные деньги «Адра» направит на прямую помощь жителям затопленных деревень, на питание волонтеров и на долгосрочную помощь в восстановлении колодцев.
В эти выходные сотрудники организации Člověk v tísni оказывают помощь, в частности, в Оломоуце и Есенице, где сложилась критическая ситуация. «Как и в предыдущие наводнения, после того как вода отступит, мы будем использовать финансовые пожертвования для помощи в восстановлении домов и квартир наиболее уязвимых слоев населения, которые не могут помочь себе сами», — сказал Марек Штис, руководитель группы по борьбе с наводнениями. По его словам, объем помощи будет зависеть в основном от того, какую сумму удастся собрать в рамках общественного сбора.
«Наши волонтерские центры готовы направить помощь в соответствии с текущей ситуацией в каждом регионе. В ближайшие часы и дни Adra сосредоточится на волонтерской, психологической, финансовой и долгосрочной помощи», — сказал Радомир Шпинка, директор Adra ČR. «Команда не только обучена, но и полностью готова к оказанию помощи в ликвидации последствий наводнения и координации работы волонтеров на местах», — добавил он. Собранные деньги «Адра» направит на прямую помощь жителям затопленных деревень, на питание волонтеров и на долгосрочную помощь в восстановлении колодцев.
В эти выходные сотрудники организации Člověk v tísni оказывают помощь, в частности, в Оломоуце и Есенице, где сложилась критическая ситуация. «Как и в предыдущие наводнения, после того как вода отступит, мы будем использовать финансовые пожертвования для помощи в восстановлении домов и квартир наиболее уязвимых слоев населения, которые не могут помочь себе сами», — сказал Марек Штис, руководитель группы по борьбе с наводнениями. По его словам, объем помощи будет зависеть в основном от того, какую сумму удастся собрать в рамках общественного сбора.
Информацию о счетах для сбора средств можно найти на сайтах конкретных некоммерческих организаций или на портале darujme.cz.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
17:45
15 СЕНТЯБРЯ 2024
13963
ОНЛАЙН: НАВОДНЕНИЯ В ЧЕХИИ. СПАСАТЕЛИ ЭВАКУИРУЮТ ЛЮДЕЙ С ПОМОЩЬЮ ВЕРТОЛЕТОВ, ВОДА РАЗРУШИЛА ДОМА В ЕСЕНИКЕ
Следим за ситуацией с наводнениями в Чехии. Уровень воды в реках Чехии растет. По состоянию на 5 часов утра воскресенья наводнения той или иной степени выраженности наблюдались в 258 населенных...
15:19
15 СЕНТЯБРЯ 2024
993
Первые дома начали рушиться в чешском городе Есеник и окрестных деревнях, пострадавших от наводнения. Мэр Есеника Зденька Блиштянова подтвердила это в воскресенье перед полуднем.
14:00
15 СЕНТЯБРЯ 2024
1442
В Польше есть первая жертва проливных дождей и наводнений — в провинции Нижняя Силезия утонул мужчина, объявил Дональд Туск на пресс-конференции. По его словам, ситуация после продолжительных...
12:00
15 СЕНТЯБРЯ 2024
402
Вода из реки Черна затопила Бенешов-над-Черной на юге Чехии. Некоторых жителей городка, расположенного в 30 километрах от Чески-Крумлова, пришлось эвакуировать, поскольку их жизни угрожала опасность.
10:30
15 СЕНТЯБРЯ 2024
937
Критическая ситуация сложилась в воскресенье утром в Есенике и других деревнях на реке Бела. Город Есеник и близлежащие деревни полностью отрезаны от остальной части Чехии.
20:05
14 СЕНТЯБРЯ 2024
1415
В ЧЕХИИ АВТОМОБИЛЬ С ТРЕМЯ ЛЮДЬМИ УПАЛ В РЕКУ, ВЫШЕДШУЮ ИЗ БЕРЕГОВ. ПОЛИЦИЯ ИЩЕТ ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
Автомобиль с водителем и пассажирами упал в реку Старжич в Есеницком крае. Полиция до сих пор ведет тщетные поиски пропавших без вести людей.
19:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
605
Вдова писателя Милана Кундеры — Вера — скончалась во Франции в субботу утром в возрасте 89 лет. Об этом сообщила Анна Мразова, пресс-секретарь Моравской региональной библиотеки (MZK), с которой...
16:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
9018
Новая карта Чешского гидрометеорологического института показывает, насколько может подняться уровень воды. Худший сценарий приведет к затоплению нижней части Пражского зоопарка, части исторического...
15:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
1154
Спортсмены на байдарках выходят на разлившуюся реку Хрудимка. Это безответственно, говорят пожарные.
13:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
6028
Сегодня в Праге 1 в качестве меры предосторожности закрыт Стрелецкий остров. Мэрия советует жителям не посещать парки.
12:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
784
Ежегодно десятки тысяч людей открывают бизнес в Чехии, чаще всего в качестве мелких предпринимателей. Одной из основных проблем на начальном этапе является чрезмерная бюрократия, возникающая из-за...
09:00
14 СЕНТЯБРЯ 2024
730
Германия приняла к сведению предложение министра иностранных дел Чехии Яна Липавского и других его европейских коллег ограничить передвижение российских дипломатов в европейской Шенгенской зоне без...
22:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1650
Чешские депутаты вскоре примут закон, который может существенно повлиять на весь криптовалютный рынок. Новые законы должны установить единые правила торговли криптовалютами и упростить для компаний...
19:30
13 СЕНТЯБРЯ 2024
2246
Из-за непрекращающихся дождей и сильного ветра деревья падают на линии электропередач, из-за чего в пятницу вечером не менее 27 000 домохозяйств в Чехии остались без электричества. Хуже всего...
15:00
13 СЕНТЯБРЯ 2024
1090
В горах Крконоше выпал первый снег предстоящего зимнего сезона. Из-за сильного ветра и погодного предупреждения некоторые канатные дороги были остановлены. Горная служба не рекомендует походы по...