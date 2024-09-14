Отказываетесь эвакуироваться? Штраф может достигать 100 тысяч крон

Люди долго отказываются от эвакуации, спасатели потом спасают их на лодках, в крайних случаях даже с вертолетов.





Даже перед лицом надвигающейся опасности наводнения люди отказываются покидать свои дома. Однако они должны подчиниться приказу об эвакуации. Юристы ссылаются на закон о комплексной системе спасения.



Это обычная картина последних дней, от которой в воскресенье вечером предостерегал министр Вит Ракушан: люди не хотят покидать свои дома даже перед наводнением, но потом — уже в экстремальной ситуации — просят об эвакуации.



Примером может служить 12-тысячный жилой массив Катержинки в Опаве. В субботу вечером, за несколько часов до того, как река Опава поднялась, сотни людей оставались в восьмиэтажных жилых домах. Парадоксально, но опыт аналогичной катастрофы 1997 года, возможно, пошел им во вред. «Мой всегда дед говорил: немного воды — и вам конец... Когда придет война, будет весело. Не сегодня», — с юмором заявил Камиль, мужчина лет 40 с улицы Антонина Совы. На втором этаже он был готов бороться с наводнением дома.



Патрули часто не дозванивались. «Там, где внизу горел свет, они пытались дозвониться до людей. Часто без ответа. Иногда люди реагировали агрессивно. Но я понимаю их нервозность», — сказал Роман Конечный, пресс-секретарь мэрии.



Следует отметить, что субботняя эвакуация еще была добровольной, и городской кризисный штаб обращался только к жителям нижних этажей с просьбой покинуть здание.



Некоторые запаслись провизией и были готовы остаться. «Мы на четвертом этаже, купили припасы.

Предполагаем, что электричество отключат», — сказала Йиржина Матейова в воскресенье утром, готовясь к напряженному дню.



Но к тому времени ситуация уже начала кардинально меняться. Вода стремительно поднималась, и многие жители уже по-другому реагировали на ее появление. Репортер наблюдал за спасательными действиями добровольных пожарных и специальных подразделений WASAR.



Они уже проплывали через территорию на лодках. «Мы являемся здесь связующим звеном для эвакуации людей из соседних домов, координируем действия подразделений на воде, а также обеспечиваем транспортировку людей в эвакуационные центры», — рассказал командир подразделения добровольных пожарных Томаш Марек.



С верхних этажей выглядывали люди. Их были десятки. «Если они машут нам руками, это сигнал к эвакуации. Мы возьмем их в лодки и вытащим на сушу. К счастью, люди идут на контакт. Возможно, это страх перед водой», — сказал командир.



Несколько машин местных жителей были оставлены на парковке неподалеку. «Мы находимся на холме, и вода все равно дошла сюда. Может, они уехали куда-нибудь в отпуск», — сказал пожарный в защиту местных жителей.



Спустя некоторое время Лукаш, мужчина лет 30, выбрался из лодки. Он и его семья, включая четверых детей, покинули квартиру в тревожные минуты воскресенья. «Снимаю шляпу перед пожарными. Там ужасно много воды. Невозможно было даже войти. Мы решили уехать, потому что нам отключили газ и электричество. Необходимо готовить детям. Мы не учли, что газ тоже отключат. Поедем к моей невестке», — рассказал он.



Среди пожарных Якуб Марек. «Неужели люди недооценили ситуацию? Думаю, это зависит от обстоятельств. Кто-то ожидал, что будет не так страшно. Но вы видите, что жилые дома заполнены. Многие люди остаются и говорят, что все будет хорошо», — рассказывает он.



Он считает помощь людям своей миссией. «Это наша работа. Мы должны это делать». К двум часам дня его подразделение вывезло на лодке около 10 человек.



Разговор прерывается просьбой женщины с верхнего этажа: «Пожалуйста, эвакуируйте нас».



Представитель Конечный сказал, что городские власти не могут детально подсчитать, сколько людей осталось в квартирах. «Но есть и положительный момент: большинство из них уже выехали заранее. На парковках осталось не так много машин», — сказал он.



Во многих местах промедление могло оказаться фатальным. Например, в Есенике или Ганушовице, где многие местные жители были застигнуты врасплох и отрезаны волной паводка.



Некоторые жители Оломоуцкого края также столкнулись с трудностями во время эвакуации. По словам пресс-секретаря оломоуцких пожарных Люции Балажовой, они рискуют не только своими жизнями, но и жизнями спасателей, которым потом придется вызволять их из затопленных домов.



«Мы говорим об очень опасных ситуациях, нашим пожарным приходится использовать лодки на бурных реках в местах, которые и так очень труднодоступны. Затем в дело вступают вертолеты, и это очень сложная и опасная ситуация. Именно так мы спасали людей с крыш и чердаков нескольких домов в Есенике в воскресенье, где застряли люди. Дома были полностью затоплены», — говорит пресс-секретарь.



По словам адвоката Яна Кудрны, неповиновение во время эвакуации является правонарушением. Теоретически, если бы кто-то утонул в собственном доме во время наводнения, не подчинившись призыву, и его семья впоследствии захотела бы подать в суд на государственное учреждение, у него не было бы шансов в суде, считает конституционный юрист.



«Любой может нести ответственность только за то, что он причинил. Государство в данном случае ничего не причинило», — сказал Кудрна, добавив, что его удивляет неподготовленность некоторых людей после опыта прошлых наводнений и эвакуаций.



В соответствии с положениями статьи 25 (2) (a) Закона № 239/2000 об интегрированной системе спасения граждане обязаны подчиниться призыву командира спасательной службы покинуть район или объект во время чрезвычайной ситуации. Неподчинение вызову не только препятствует работе спасательных служб, но и может поставить под угрозу здоровье и жизнь эвакуируемых и спасателей, осуществляющих эвакуацию.



Юрист по конституционному праву Ян Кисела добавляет, что в условиях опасности губернатор имеет право ввести обязательную эвакуацию чрезвычайным указом. «Человек обязан терпеть ограничения, вызванные кризисными мерами», — говорит Кисела. Невыполнение этого обязательства в таком случае является правонарушением и наказывается штрафом в размере до 20 000 крон. «Если отказ от эвакуации повлечет за собой другие вредные последствия, они могут быть оценены отдельно», — поясняет юрист.



Теоретически штраф может быть еще выше. Закон IZS говорит о «терпимых ограничениях», не содержит прямой ссылки на чрезвычайное положение и устанавливает предел до 100 000 крон.



«Ключевым лицом является командующий интервенцией. Закон о кризисе обязывает IZS ссылаться на него при объявлении состояния опасности на основании чрезвычайной ситуации. Тогда все будет зависеть от того, когда именно и кому было отказано в эвакуации. В соответствии с этим, вероятно, будет квалифицировано правонарушение и определена мера наказания», — сказал Кисела.



Однако реальность в затопленной Опаве совершенно иная. В упомянутом выше пункте Катержинки, по оценкам, сотни людей остались в своих домах. При сложном характере работ оштрафовать их на месте будет непросто.