Kofola оказалась под водой, но производство продолжается

Разрушения затронули практически все места, где располагается компания. Один из крупнейших заводов находится в Крнове, а Ганушовице и Литовель, новые фабрики Kofola, также боролись с бушующими водами. И хотя компания заранее подготовилась к наводнению, она не смогла предотвратить ущерб.



«Но самое ценное для нас — это то, что все живы и здоровы. В настоящее время вода проникла на всю территорию предприятия, мы откачиваем ее и определяем масштабы ущерба. Мы также пытаемся запустить резервную электростанцию, потому что Крнов до сих пор остается без электричества», — говорит Янис Самарас, один из основателей Kofola и генеральный директор всей группы, рыночная стоимость которой составляет почти 7,5 миллиарда крон.



Завтра компания планирует начать уборку, чтобы как можно быстрее восстановить завод.



Но это займет некоторое время. «Компания сильная, она справлялась с другими ситуациями в прошлом, справится и с этой. Людям без крыши над головой приходится еще хуже. Среди них — наши сотрудники, для которых мы сейчас организуем помощь», — говорит Янис Самарас. Все желающие могут присоединиться к помощи. Например, вернуть компании бочки из нержавеющей стали, которые сильная паводковая волна унесла со склада тары в Крнове. Kofola использует их для разливных напитков. «Мы будем очень благодарны нашедшим их за возвращение. Благодаря нашим торговым представителям мы заберем их в любой точке Чешской Республики, чтобы они не остались там, где им не место, то есть в природе», — добавляет генеральный директор.



Наводнение затронуло и некоторые пивоварни группы Kofola. В Ганушовице вода затопила подъездную дорогу к пивоварне Holba, но, к счастью, не затронула производство. В течение сегодняшнего или завтрашнего дня рабочие могут возобновить работу и начать варить пиво. Насколько быстро это удастся сделать, зависит от количества сотрудников, которые придут на работу. Пивоварня в Литовеле, напротив, закрыта. В настоящее время вся территория недоступна, а уровень воды в реке Морава достигнет своего пика в течение дня. Только когда она начнет отступать, можно будет определить ущерб.



Покупатели не лишатся продукции Kofola. Компания может покрыть производство за счет других своих заводов в Мнихово-Градиште и Раецка-Лесне в Словакии. Вода не затронула и те места, где разливаются минеральные воды Ондрашовка, Корунни и Клашторна Кальциа.



Группа компаний Kofola, имеющая 14 заводов на пяти европейских рынках, является одним из самых крупных производителей безалкогольных напитков. В общей сложности в ней работает более 2 800 человек. Помимо вышеупомянутых минеральных вод, в портфель компании входят виноградный напиток Vinea, линейка сиропов Jupí, детский напиток Jupík, энергетический напиток Semtex и традиционный «чехословацкий» бренд Top Topic. Группа также производит и распространяет Royal Crown Cola по лицензии, в нее входят сеть UGO, оператор Freshbar и Salateria, и Leros, производитель смесей из лекарственных растений. С этого года Kofola также является мажоритарным владельцем группы Pivovary CZ, в которую входят бренды Zubr, Holba и Litovel.