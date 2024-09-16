Шокирующий список ущерба. Какие города наиболее пострадали от наводнений

Список наиболее пострадавших территорий:





Крнов

Затоплено около 80% города, прекращена подача питьевой воды и электричества, город отрезан от мира, один человек пропал без вести после падения в воду.

Опава

Ущерб в миллиарды крон, уничтожены спортивный зал, футбольный стадион, городские сады и историческая зона для купания, у сотен людей разрушены дома, вода залила также Катержинки, где проживают 12 000 человек

Литовель

Затоплено около 80% города, закрыты школы и медицинские учреждения, не работает городское радио, электроснабжение постепенно восстанавливается.

Богумин

Большая часть города без электричества, продуктовые магазины и школы не работают.

Красов в районе Брунталя

Первая жертва наводнения, тело женщины найдено в реке Красовка.

Липова-Лазне

Автомобиль упал в бурную воду, трое пропали без вести.

Йиндржихов (Бранна)

Экстремальный уровень наводнения, в городе не работает электричество, сигнал мобильной связи и интернет.

Микуловице (Бела)

Экстремальный уровень наводнения

Острава

Трещины на дамбе в месте слияния рек Опава и Одра, вода хлынула в городской район Пршивоз, эвакуация около 600 человек на лодках и вертолетах, отключена электростанция в Тршебовице, затоплена железнодорожная станция Острава-Свинов, повреждены дороги и общественный транспорт.

Есеник

Ущерб на десятки миллионов крон: поврежденные дороги, мосты, общественные места, несколько полностью разрушенных улиц, первые 20 семейных домов уже подлежат сносу.

Ческа-Вес

Дом разрушен водой.

Кобыла-над-Виднавкоу

Дом, разрушенный водой, а также пропавший без вести пожилой человек из дома престарелых.

Ганушовице

Прорвана дамба, большая часть города под водой без электричества.

Кржижанки

Загрязнены источники питьевой воды.

Ланжхот-Бродское

Закрыт пограничный переход.

Вишнёва

Отрезана от мира, все подъездные пути затоплены.

Нове-Гержминовы

Много домов с поврежденными конструкциями, отсутствие питьевой воды.

Валашске-Мезиржичи в районе Юржинка

Провалился грунт, затоплены многие улицы, промышленные комплексы, стадион, бассейн.

Ярцова

Временно отрезана от мира, затоплены дома, детская площадка.

Хинчице

Эвакуация, затоплены дома, повреждены дороги, правый берег деревни временно отрезан от остального мира рекой Стенава.

Отовице

Ряд затопленных домов, эвакуация

Широка-Нива

Вода снесла несколько домов, разрушены почти все мосты и повреждены значительные участки дорог, по словам мэра, необходима помощь армии, деревня осталась без электричества.