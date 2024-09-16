Шокирующий список ущерба. Какие города наиболее пострадали от наводнений
17 сентября 2024
17:00
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Обзор мест, где, согласно актуальной информации, наводнения нанесли наибольший ущерб. До окончания наводнения еще далеко. И мы еще далеко не все знаем. Пока наводнения, которые с пятницы обрушились на многие регионы страны, нанесли наибольший ущерб на северо-востоке — в Есенике и Моравско-Силезском крае. Именно отсюда поступили первые сообщения об изолированных водой деревнях, разрушенных домах и перебоях с питьевой водой. Хуже того, поступали сообщения о пропавших без вести или первых жертвах.
Список наиболее пострадавших территорий:
- Крнов
Затоплено около 80% города, прекращена подача питьевой воды и электричества, город отрезан от мира, один человек пропал без вести после падения в воду.
- Опава
Ущерб в миллиарды крон, уничтожены спортивный зал, футбольный стадион, городские сады и историческая зона для купания, у сотен людей разрушены дома, вода залила также Катержинки, где проживают 12 000 человек
- Литовель
Затоплено около 80% города, закрыты школы и медицинские учреждения, не работает городское радио, электроснабжение постепенно восстанавливается.
- Богумин
Большая часть города без электричества, продуктовые магазины и школы не работают.
- Красов в районе Брунталя
Первая жертва наводнения, тело женщины найдено в реке Красовка.
- Липова-Лазне
Автомобиль упал в бурную воду, трое пропали без вести.
- Йиндржихов (Бранна)
Экстремальный уровень наводнения, в городе не работает электричество, сигнал мобильной связи и интернет.
- Микуловице (Бела)
Экстремальный уровень наводнения
- Острава
Трещины на дамбе в месте слияния рек Опава и Одра, вода хлынула в городской район Пршивоз, эвакуация около 600 человек на лодках и вертолетах, отключена электростанция в Тршебовице, затоплена железнодорожная станция Острава-Свинов, повреждены дороги и общественный транспорт.
- Есеник
Ущерб на десятки миллионов крон: поврежденные дороги, мосты, общественные места, несколько полностью разрушенных улиц, первые 20 семейных домов уже подлежат сносу.
- Ческа-Вес
Дом разрушен водой.
- Кобыла-над-Виднавкоу
Дом, разрушенный водой, а также пропавший без вести пожилой человек из дома престарелых.
- Ганушовице
Прорвана дамба, большая часть города под водой без электричества.
- Кржижанки
Загрязнены источники питьевой воды.
- Ланжхот-Бродское
Закрыт пограничный переход.
- Вишнёва
Отрезана от мира, все подъездные пути затоплены.
- Нове-Гержминовы
Много домов с поврежденными конструкциями, отсутствие питьевой воды.
- Валашске-Мезиржичи в районе Юржинка
Провалился грунт, затоплены многие улицы, промышленные комплексы, стадион, бассейн.
- Ярцова
Временно отрезана от мира, затоплены дома, детская площадка.
- Хинчице
Эвакуация, затоплены дома, повреждены дороги, правый берег деревни временно отрезан от остального мира рекой Стенава.
- Отовице
Ряд затопленных домов, эвакуация
- Широка-Нива
Вода снесла несколько домов, разрушены почти все мосты и повреждены значительные участки дорог, по словам мэра, необходима помощь армии, деревня осталась без электричества.
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