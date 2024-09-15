Выплаты страховых компаний по ущербу от наводнений в Чехии превысят 17 миллиардов крон
17 сентября 2024
14:45
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По предварительным оценкам, застрахованный ущерб, причиненный катастрофическими наводнениями в Чехии, достигнет 17 миллиардов крон. Примерно половина — это ущерб домохозяйствам, еще половина — предприятиям.
Об этом ČTK сообщила сегодня Чешская ассоциация страховых компаний. Вполне вероятно, что наводнение 2024 года станет вторым по величине ущербом для страховых компаний.
«Это, конечно, только первая оценка, которая будет постоянно уточняться и обновляться», - сообщил ČTK представитель ассоциации Томаш Павлик.
По данным на понедельник 16 сентября страховые компании зафиксировали около 11 000 событий на общую сумму 1,36 млрд чешских крон. Однако эти цифры растут, больше данных будет доступно сегодня вечером.
Для страховых компаний самой крупной катастрофой в истории Чехии, то есть с 1993 года, стали масштабные наводнения, обрушившиеся на страну в августе 2002 года. Тогда страховщики выплатили 36,7 млрд крон. За этим последовали наводнения в Моравии в 1997 году с десятью миллиардами крон, наводнения в Чехии в 2013 году с 7,5 миллиардами крон и торнадо в Южной Моравии в июне 2021 года с ущербом в 3,3 миллиарда крон.
"С сегодняшнего дня мы ожидаем самый большой поток сообщений, особенно о наводнениях, которые в большинстве районов утихнут, и люди смогут сосредоточиться на оценке ущерба. Следует принять во внимание, что специалисты по проверке ущерба могут начать работу на местах только после проверки и обеспечения доступности и стабильности дорог", - сообщила ČTK пресс-секретарь Uniqa Ева Свободова.
По ее словам, страховая компания в основном общается с клиентами онлайн, только если они этого не хотят, то иначе. "Это самый быстрый способ регистрации ущерба с отправкой электронной фотодокументации с изображением ущерба и поврежденных предметов", - добавила она.
«Это, конечно, только первая оценка, которая будет постоянно уточняться и обновляться», - сообщил ČTK представитель ассоциации Томаш Павлик.
По данным на понедельник 16 сентября страховые компании зафиксировали около 11 000 событий на общую сумму 1,36 млрд чешских крон. Однако эти цифры растут, больше данных будет доступно сегодня вечером.
Для страховых компаний самой крупной катастрофой в истории Чехии, то есть с 1993 года, стали масштабные наводнения, обрушившиеся на страну в августе 2002 года. Тогда страховщики выплатили 36,7 млрд крон. За этим последовали наводнения в Моравии в 1997 году с десятью миллиардами крон, наводнения в Чехии в 2013 году с 7,5 миллиардами крон и торнадо в Южной Моравии в июне 2021 года с ущербом в 3,3 миллиарда крон.
"С сегодняшнего дня мы ожидаем самый большой поток сообщений, особенно о наводнениях, которые в большинстве районов утихнут, и люди смогут сосредоточиться на оценке ущерба. Следует принять во внимание, что специалисты по проверке ущерба могут начать работу на местах только после проверки и обеспечения доступности и стабильности дорог", - сообщила ČTK пресс-секретарь Uniqa Ева Свободова.
По ее словам, страховая компания в основном общается с клиентами онлайн, только если они этого не хотят, то иначе. "Это самый быстрый способ регистрации ущерба с отправкой электронной фотодокументации с изображением ущерба и поврежденных предметов", - добавила она.
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