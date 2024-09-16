Давайте перестанем выплачивать пособия украинским мужчинам, они не должны уклоняться от призыва в армию, предлагает глава МИД Польши

Об этом сообщило агентство Reuters.





«Прекратить выплачивать социальные пособия людям призывного возраста. В Украине не должно быть никаких финансовых стимулов для того, чтобы кто-то уклонялся от призыва в армию», — заявил Сикорский.





«Это не право человека получать деньги за то, что он уклонился от призыва и защитил свою страну. В Польше мы этого не делаем», — добавил он.





С этим предложением глава польской дипломатии выступил на прошлой неделе на конференции международных лидеров в Киеве, где, среди прочего, он встретился с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, сменившим в конце месяца Дмитрия Кулебу.





«Действительно пора поговорить о том, что Евросоюз разрабатывает программы по возвращению украинцев домой. Для этого, безусловно, должны быть созданы соответствующие условия. Это действительно должно быть в повестке дня. Я поддерживаю идею министра Сикорского», — заявил он на конференции.





По данным Евростата, по состоянию на июль этого года более 4,1 млн украинцев имели статус временной защиты в странах Евросоюза, причем примерно 22 процента из них были взрослыми мужчинами, напоминает Reuters.





Российская армия в настоящее время медленно продвигается на многих участках фронта. Таким образом, Киеву необходимо больше войск для поддержания своих линий обороны, ротации истощенных частей и восполнения потерь.