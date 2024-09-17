Совет пострадавшим предприятиям: «Переезжайте. Здесь нет места эмоциям». Риск наводнений в ближайшие годы будет расти

Чешская ассоциация страховых компаний опубликовала первую оценку ущерба, нанесенного наводнениями в выходные дни. На данный момент она подсчитала, что последствия составят 17 миллиардов крон, половина из которых это ущерб домохозяйствам, а половина — предприятиям.





По словам секретаря Торгово-промышленной палаты Ладислава Минчича, прямой ущерб в пострадавших регионах будет не таким большим, как во время наводнений в 2002 и 1997 годах. Однако со временем суммы для компаний будут увеличиваться.





«Речь идет не только о прямом материальном ущербе, но и об ущербе, который произойдет в ближайшие недели и месяцы, когда компании не смогут выполнить свои контрактные обязательства и свою производственную программу. Все финансы уйдут на возобновление действующих операций», — сказал он в прямом эфире программы Agenda SZ Byznys.





Например, вода в Опаве затопила обе производственные площадки компании Bidfood, а в Крнове, который расположен в месте слияния рек Опава и Опавице, наводнение затронуло площадку производителя лимонада Kofola. Это также коснулось пивоваренных заводов в Ганушовице и Литовеле, которые также принадлежат группе Kofola ČeskoSlovensko.





В Литовеле наводнение парализовало производство на молочном заводе Brazzale, который производит сыры марки Gran Moravia, а также на дочерней фабрике макаронных изделий Europasta.





По словам Минчича, финансирование на устранение ущерба, причиненного наводнением, может поступить из нескольких источников. И одним из них может стать государственный бюджет.





«Я понимаю усилия чешского правительства по консолидации, когда дело доходит до составления более компактного бюджета. Но я абсолютно убежден, что экстраординарная стихия, затронувшая многие регионы страны, спровоцирует более примирительный взгляд правительства и министра финансов на возможное использование средств для помощи нуждающимся», — сказал он в интервью.





По его словам, в этом должно участвовать не только государство, но и муниципалитеты и регионы.





«Предприниматели ближе всего к муниципалитетам и регионам. Ни для кого не секрет, что ряд местных самоуправлений в последние несколько лет имели финансовый профицит. Не исключено, что некоторые муниципалитеты также смогут помочь компаниям», — сказал Ладислав Минчич.





Но самая большая нагрузка должна остаться на страховых компаниях. «Не только предприниматели, но и граждане должны быть застрахованы от подобных происшествий», — сказал Ладислав Минчич из Торгово-промышленной палаты.





Проблемой станет недострахованное имущество





Однако у компаний, чье имущество в настоящее время застраховано недостаточно, могут возникнуть проблемы. По мнению секретаря ТПП, таких случаев может быть больше.





«Я думаю, что это определенно происходит. Страхование в зонах затопления может быть дорогим. Отдельные страховые компании вообще не готовы покрывать некоторые риски», — сказал он, добавив, что в связи с повторяющимся риском предпринимателям следует пересмотреть расположение своих «материальных баз», чтобы они не были в зоне досягаемости больших объемов воды.





«Я понимаю горожан, которые не хотят переезжать из дома у реки, потому что они связаны с ней историей и чувствами, я могу представить, что кто-то не хочет переносить свою мастерскую в более высокий город, соседнее село. Я считаю, что на эти эмоциональные или сентиментальные соображения следует дать четкий ответ, что это неправильно», — говорит Минчич.





Климатическая ситуация изменилась, наводнения участятся, предупреждают эксперты. «В последние десятилетия катастрофы случаются часто. И опираться на то, что говорили мои дедушка и отец во время войны, что одна бомба не упадет на одно и то же место дважды, нет смысла, такое может случиться», — сказал он.



