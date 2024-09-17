Правительство Чехии утвердило повышение минимальной зарплаты до 20 800 крон
18 сентября 2024
22:00
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Минимальная заработная плата в следующем году вырастет на 1 900 чешских крон. Правительство утвердило это решение в среду, 18 сентября. Минимальная сумма, которую должны платить работодатели, увеличится с нынешних 18 900 чешских крон до 20 800 чешских крон в месяц.
Кабинет министров установил коэффициенты повышения минимальной зарплаты таким образом, чтобы к 2029 году самый низкий заработок постепенно вырос до 47 процентов от средней зарплаты с нынешних 41 процента. В следующем году минимальная зарплата составит 42,2 процента. С января она повысится до 20 800 чешских крон.
В этом году минимальная зарплата составляет 112,50 чешских крон в час. В следующем году она должна составлять 124,40 кроны.
«Разница между минимальной и средней зарплатой будет автоматически увеличиваться в течение следующих двух лет на основании этого постановления. Развитие минимальной зарплаты будет предсказуемым как для работодателей, так и для работников», — сказал министр труда и социальных дел Мариан Юречка (KDU-ČSL).
До сих пор размер так называемой гарантированной заработной платы в восьми классах должностей отдельных профессий, в зависимости от сложности и ответственности работы, также основывался на установленном пороге. Однако с января гарантированная зарплата в компаниях отменяется.
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