Мэр Опавы просит правительство ввести чрезвычайное положение, чтобы перенести выборы

«Письмо уже отправлено. Оно адресовано всему правительству. Но оно также было отправлено другим губернаторам, мэрам и градоначальникам, которые могут присоединиться к нему», - сказал Конечны. Навратил неоднократно говорил, что подготовка к выборам в ситуации, сложившейся вскоре после разрушительных наводнений, будет очень сложной.



В понедельник правительство приняло решение о том, что региональные выборы и выборы в сенат состоятся в пятницу и субботу. Кабинет уверен, что сможет обеспечить голосование даже в тех местах, которые пострадали от наводнения. Комментируя возможность переноса выборов, премьер-министр Петр Фиала (ODS) заявил сегодня, что такой шаг потребовал бы введения чрезвычайного положения на всей территории страны.



«Условия для этого не были выполнены, как и не было выдвинуто требований», - сказал он. По его словам, введение чрезвычайного положения является необходимым условием для того, чтобы Палата депутатов и Сенат начали принимать закон о переносе выборов в ускоренном порядке. «У нас будет два с половиной дня на это, такое вряд ли возможно», - сказал премьер-министр.



Однако организация выборов в городах, пострадавших от воды, сталкивается с рядом проблем. Представители местных органов власти отмечают, что избирательные участки часто оказываются затопленными и не будут готовы к пятнице. Они также утверждают, что будет сложно завершить раздачу бюллетеней. Работники, которые отвечали за это, сейчас заняты наводнениями и их последствиями.



Еще одна проблема - укомплектованность избирательных комиссий. Уже зарегистрированные члены извиняются, так как в настоящее время они работают над восстановлением своих затопленных домов. Правительство хочет решить эту проблему путем привлечения государственных служащих.



В Опаве от наводнения пострадала территория площадью десять квадратных километров и 6 500 строений. Городу некуда девать выброшенные отходы, и он ищет помещения, сообщил Чешскому агентству новостей представитель мэрии. Сегодня вид той части Опавы, которая пострадала от паводка, больше напоминает сцену из военного фильма. Повсюду груды мусора - холодильники, мебель, ковры, матрасы, все то, что вода безвозвратно уничтожила.