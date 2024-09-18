Автомобиль с ребенком съехал в Влтаву в центре Праги. Мать прыгнула в реку, чтобы спасти сына
20 сентября 2024
09:00
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Вечером в четверг пражским пожарным сообщили, что возле пражского острова Штванице машина упала в реку Влтаву. Оказалось, что это произошло по вине ребенка, который находился в микроавтобусе в это время. Его мать прыгнула в воду, чтобы спасти сына. К счастью, все закончилось благополучно, пострадавших в результате инцидента нет.
«Ребенок сел в припаркованную машину, чтобы переодеться. При этом машина начала двигаться и впоследствии упала в реку», — рассказала пресс-секретарь пражской полиции Кристина Зелинкова. По ее словам, его мать прыгнула в воду вслед за ребенком и вытащила его.
Представитель полиции добавила, что это был мальчик школьного возраста.
Представитель пожарных Войтех Сосна добавил, что ребенок повернул ключ в автомобиле. По его словам, на месте также помогал случайный прохожий, который прыгнул в воду вместе с женщиной.
«Никто не пострадал. Пожарные вытащили автомобиль из воды», — добавила Зелинкова.
На место происшествия прибыли несколько подразделений пожарных, а также вызвали специальный кран. Белый фургон, который в мгновение полностью ушел под воду, пришлось вытаскивать краном.
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