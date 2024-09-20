Чешские СМИ: Кадыров и развод самой богатой женщины России. Ссора между экс-супругами завершилась стрельбой в центре Москвы

Это была сцена, похожая на боевик. В среду Владислав Бакальчук прибыл в штаб-квартиру компании Wildberries, расположенную в престижном месте недалеко от Кремля, вместе с несколькими другими мужчинами. Они попытались проникнуть в здание.





Бакальчук приехал свести счеты со своей теперь уже бывшей женой Татьяной. Ситуация привела к перестрелке, в результате которой два человека погибли и несколько получили ранения. Впоследствии полиция арестовала Бакальчука и еще 30 человек.





Сам он утверждал, что приехал «мирно провести переговоры» и что конфликт был вызван охраной здания. Однако Бакальчук опровергла это в своем заявлении в Telegram, заявив, что, по ее словам, это была неудачная попытка рейда на ее компанию, сообщают российские СМИ.





«Владислав, что ты делаешь? Как вы теперь сможете смотреть в глаза своим родителям и нашим детям?» — обратилась она к бывшему мужу в видео, опубликованном в Telegram. Спор между влиятельной парой уже несколько месяцев будоражит российский деловой мир. Свою роль в этом даже играет чеченский лидер Рамзан Кадыров. Но о нем позже.





Одобрено Путиным





Спор вокруг Wildberries продолжается с весны. За месяц до подачи заявления на развод, в марте, Бакальчук объявила о плане слияния с Russ Group. Она также подписала договор о слиянии двух компаний и даже согласовала его непосредственно в Кремле Владимиром Путиным, сообщает Bloomberg.





Однако деловые СМИ назвали шаг, преподнесенный как слияние равноправных партнеров, «очень странным», учитывая, что Wildberries в 20 раз крупнее группы Russ Group, указывает Moscow Times.





По данным журнала Forbes, целью Бакальчук было конкурировать на мировом уровне с другими гигантами интернет-бизнеса, такими как Amazon или Alibaba. Однако это сложно из-за количества санкций, наложенных на российскую экономику, и объединение, вероятно, сыграло в этом свою роль.





Но этот шаг не понравился ее мужу, который публично выступил против него. По его словам, владельцы компании Russ обманули его жену и хотели лишить ее имущества.





Кадыров помог в затруднительном положении





Владислав Бакальчук решил действовать и заручился поддержкой своего влиятельного друга, чеченского лидера Рамзана Кадырова. Они записали и впоследствии выпустили совместное видео, в котором двое мужчин обвинили компанию Russ во враждебном поглощении Wildberries.





В видео Кадыров не забыл подчеркнуть свою привычную тему — традиционные семейные ценности. По его словам, женщина, в данном случае Татьяна, «должна вернуться домой». Он пообещал быть на стороне Бакальчука до конца.





Что именно он имел в виду, неизвестно. Однако один из мужчин, сопровождавших Бакальчука при попытке рейда на центр Wildberries, как сообщается, является членом клуба смешанных единоборств, основанного Рамзаном Кадыровым.