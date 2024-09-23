Увеличения зарплаты недостаточно, арендная плата растет быстрее

«Арендная плата в Праге выросла в среднем на 10% в годовом исчислении. Я не сомневаюсь, что она продолжит расти, если мы не решим долгосрочный дисбаланс между слабым предложением и сильным спросом», — заявил Павел Климент, партнер консалтинговой компании KPMG.





Заметный рост цен на аренду зафиксировала и другая консалтинговая фирма, Deloitte. Во втором квартале прошлого года компания подсчитала среднюю арендную плату в региональных городах на уровне 318 крон в месяц за квадратный метр. В этом году за тот же период сумма была на 10% выше, то есть на 350 крон за метр.





Для 70-метровой квартиры это означает ежемесячную арендную плату в размере 24 500 крон. Средний показатель по стране увеличился на 8,5% в годовом исчислении, до 305 крон за метр.





Компания рассчитывает указанные цены по предложениям агентств недвижимости и веб-сайтов. Однако контракты с реальными ценами не являются публичными, и за ними никто не следит.





«Наш прогноз подтвердился. Небольшая коррекция в конце прошлого года была краткосрочным явлением, арендная плата снова растет, причем темпы выше, чем в первом квартале», — прокомментировал Петр Хана, директор департамента недвижимости и строительства Deloitte.





Сравнение с 2014 годом показывает, что арендная плата выросла примерно на столько же, сколько и средняя заработная плата за 10 лет. Но в основном это связано с колебаниями времен пандемии ковида. Именно тогда на рынке появились квартиры, которые в противном случае использовались для краткосрочной аренды, что заставило владельцев снизить цены.





Однако в последние годы арендная плата снова росла быстрее, чем заработная плата, что справедливо и в этом году. По данным Чешского статистического управления, во втором квартале средняя брутто-зарплата выросла на 6,5% в годовом исчислении. В своем августовском прогнозе Минфин ожидает роста в этом году на уровне 7,2%. Обе цифры ниже текущих темпов роста арендной платы.





70 претендентов на одну квартиру





Повышение арендной платы обусловлено высоким спросом. Например, по данным сервиса Bezrealitka, который позволяет арендовать квартиры без необходимости пользоваться услугами риелтора, на одну квартиру в Праге претендуют до 70 претендентов, а в Брно — около 40.





«Следующее поколение молодых домохозяйств, откладывающих покупку собственного жилья, направляется на рынок. С другой стороны, растет количество заинтересованных одиночек практически всех возрастных категорий», — заявил Мартин Понзер, директор «Безреалитки».





Рост цен коснется не только новых арендаторов. Благодаря продленным годичным контрактам на него легко могут откликнуться даже владельцы уже сданных в аренду квартир.





Данные зарождающегося рынка современных многоквартирных домов также будут все чаще отражаться в средних показателях, отслеживаемых аналитиками. Арендовать квартиру в них заметно дороже, чем в старых домах. Во 2-м квартале, по данным BTR Consulting, арендная плата составила 525 крон за квадратный метр в месяц. Модельная 70-метровая квартира, таким образом, стоила 36 750 крон в месяц.





Кроме того, по прогнозам, цены на эти квартиры будут продолжать расти. «В этом году мы ожидаем рост арендной платы примерно на 7%», — сказала Зузана Чудоба, исполнительный директор BTR Consulting.