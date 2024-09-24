Чешские железные дороги повышают цены на билеты

«Мера, которая меняет перечень товаров с регулируемыми ценами, вступает в силу с 15 декабря. Он основан на показателе, установленном Чешским статистическим управлением, поэтому повышение тарифов составит 4,9% по сравнению с ценами этого года», — подтвердила Радка Наступилова, пресс-секретарь государственной компании Cedis.



Чешские железные дороги в предыдущие годы всегда точно отражали рост цен на базовый тариф. В прошлом году это был рост на 9,5%, а в 2022 году из-за высокой инфляции билеты подорожали на 15%. В этом году рост составит менее 5%.



«Изменения в тарифе за километр ČD соответствуют инфляции единой системы тарифов и билетов OneTicket», — подтвердил представитель ЧЖД Петр Штяглавский.



Согласно прейскуранту, в декабре самый дешевый билет подорожает на одну крону и будет стоить 19 крон. Для расстояние в 100 километров цена увеличится на 10 крон до 216 крон.



Частный перевозчик RegioJet обещает не повышать цены. «Мы не будем повышать цены на билеты на поезд, потому что цены на электроэнергию и другие производственные затраты не растут», — заявила пресс-секретарь RegioJet Александра Яноушек Костржицова.



Более дешевые билеты можно приобрести заранее и на менее загруженных маршрутах.