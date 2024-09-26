Ждать, когда они рухнут? Более 3 000 мостов в Чехии нуждаются в ремонте

«Это вселяет тревогу. Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации достаточно высока. Иногда я думаю, не ждем ли мы, пока мост рухнет, и только потом начинаем заниматься им как следует», — говорит Томаш Роттер, многолетний эксперт по мостам с факультета гражданского строительства Чешского технического университета.



Десятая часть, более 500 из 5 000 мостов, находится в плачевном состоянии на автомагистралях и дорогах первого класса.



Как сказал Радек Мацл, глава Чешского управления дорог и магистралей, на автомагистралях и дорогах первого класса в Чехии нет ни одного моста в плачевном, то есть аварийном состоянии, кроме тех, что пострадали после наводнения, а это в основном мост в Опаве. Там и еще примерно в двух десятках мест, где вода повредила небольшие мосты, армия помогает строить временные понтонные мосты.



Из 12 688 мостов на дорогах второго и третьего класса, находящихся в ведении местных властей, 2 740 находятся в плохом, очень плохом или аварийном состоянии, в категории от пяти до семи баллов. Это более чем каждый пятый.



Ужасная ситуация сложилась, например, в Среднечешском крае, где, по словам Роттера, требуются инвестиции на миллиарды крон.



Кроме того, не существует центрального реестра мостов на местных дорогах, то есть в городах и селах. По приблизительным подсчетам, во всей Чехии их насчитывается более 18 000. Об их состоянии известно немного, у некоторых из них даже нет владельцев. Реестр существует только в крупных городах, таких как Прага или Брно.



Когда мосты приходят в негодность, муниципалитеты ограничивают движение по одной полосе или закрывают их, сносят и строят новые.



Обрушения мостов, такие как трагедии в Студенке в 2008 году или в Вилемове в 2014 году, как правило, происходят из-за ошибок при реконструкции. Даже пешеходный мост в пражской Трое, который обрушился в 2017 году, неоднократно ремонтировался.



Предупреждение из Дрездена



Хотя, например, моста, подобного обрушившемуся в 2018 году в Генуе (Италия), в Чехии нет, здесь много мостов с преднапряженной бетонной конструкцией, подобных тому, что обрушился в этом месяце в Дрездене.



Роттер говорит, что их трудно выявить. «Трудно заранее определить, в какой момент канаты преднапряжения корродируют до такой степени, что может произойти обрушение. Для этого существует метод, но он еще не до конца убедительный», — отметил он. По его словам, обрушение моста в Дрездене было аномалией, но в то же время и предупреждением.



Например, Нусельский мост в Праге имеет аналогичную конструкцию. «Этот мост, я думаю, переживет нас. Однако у него тоже есть дефекты в системе преднапряжения. Каналы, по которым проходят тросы, плохо заделаны, и там происходит коррозия», — отметил Роттер.



Барбора Лишкова, пресс-секретарь Пражского дорожного управления, отвергла опасения Роттера и напомнила, что Нусельский мост полностью реконструирован.



«Все мосты в Праге проходят регулярный осмотр и техническое обслуживание, в том числе и Нусельский мост. В Праге насчитывается около 270 преднапряженных конструкций, и они подвергаются тщательной проверке», — сказала Лишкова.



«Повреждения преднапряженной арматуры были обнаружены и в настоящее время устраняются, например, на Баррандовском мосту», — добавила она.



128 мостов в очень тяжелом состоянии



По словам Яна Рыдла, пресс-секретаря Чешского управления дорог и автомагистралей, компания зарегистрировала 128 мостов в категории VI, то есть в очень тяжелом состоянии. По его словам, этим вопросом занимаются дорожные инженеры.



«В Брно, например, мы ремонтируем мост Отакара Шевчика через Остравскую улицу на трассе I/42. Стоимость ремонта составляет 420 миллионов крон без учета НДС, и мы закончим его летом следующего года», — сказал он.



В Центральной Чехии ремонтируется мост на трассе I/3 над железнодорожной линией возле Мезно в области Бенешов. В ходе работ будет снесен старый мост 1979 года, срок службы которого подошел к концу, и построен новый. Мост будет открыт в конце ноября.



В регионе Усти-над-Лабем осенью будет отремонтирован трехсотметровый мост в Мойжирже, на дороге из Усти-над-Лабем в Дечин.



В Чехии также насчитывается почти 7 000 железнодорожных мостов. Их состояние в целом лучше, но проблемы решаются и здесь.



«Я обсуждаю с министром транспорта (Мартином) Купкой (ODS), например, пражский железнодорожный мост под Вышеградом. Он действительно находится в плохом состоянии. Не то чтобы он падал во Влтаву, но есть риск, что мостовое покрытие разрушится, поезд сойдет с рельсов или не сможет проехать», — заключил Роттер.



Поэтому он выступает за ускорение дискуссии о судьбе этого моста, его ремонте или реконструкции. Поезда уже некоторое время ходят по нему с уменьшенной скоростью.