Пожилая женщина испугалась лая собаки и поранилась после падения. Владелец животного должен заплатить миллион

Клатовский суд наложил на Франека штраф в размере 20 000 крон за тяжкое телесное повреждение по неосторожности. При этом он постановил, что обвиняемый должен выплатить пожилой женщине компенсацию в размере 630 000 крон и возместить страховой компании еще 250 000 крон расходов на ее лечение.



«Травма потерпевшей была напрямую связана с виной подсудимого, который не присмотрел за своей собакой. Пес подбежал к женщине и лаял на нее. Ей пришлось отступить из-за страха. Когда она сделала шаг назад, она споткнулась о бордюр и упала на землю», — рассказал судья Петр Сперк.



По его словам, подсудимый согласовал наказание с прокурором, а суд принял решение только о размере компенсации морального вреда. «Потерпевшая сторона обосновала все претензии экспертными заключениями», — пояснил Сперк, добавив, что решение не является окончательным.



Инцидент произошел в августе прошлого года. В это время через незащищенные ворота из двора дома Франка в Клатовах-Лубах сбежала самка помеси американского стаффордширского терьера и бандога.



«С лаем она побежала за потерпевшей, проходившей в этом месте. Пожилая женщина в страхе отступила назад, ударилась о бордюр и упала на землю», — говорится в обвинительном заключении.



После падения женщину пришлось доставить в больницу на машине скорой помощи. Там врачи обнаружили, что у нее сломана бедренная кость и веретенообразная кость. Ее лечение продолжалось почти три месяца, она передвигалась только на костылях и с посторонней помощью.



Обвиняемый заявил, что собака выбежала, когда он открыл ворота, чтобы забрать почту из почтового ящика. «Она перебежала улицу, а по противоположному тротуару шла пожилая женщина. Собака начала на нее лаять. Я призвал женщину не бояться собаки, она еще щенок и ничего ей не сделает. Она начала пятиться назад и упала», — заявил Франек.



Сама пожилая женщина призналась, что испугалась собаки. «Она побежала прямо на меня. Она была большой, излучала страх. Когда она подбежала и залаяла, я сделал два шага назад и споткнулась о бордюр. После падения я не смогла самостоятельно подняться, чувствовала ужасную боль», — рассказала пенсионерка.



Суд указал на городское постановление, запрещающее собакам бегать на свободе. В этом контексте он отметил, что и бандог, и стаффорд относятся к бойцовским породам, и по городским правилам на этих собак при прогулке в общественных местах необходимо надевать намордники.