The Financial Times: Украинцы готовы пойти на территориальный компромисс
2 октября 2024
10:00
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Украина готова вести переговоры о возможном территориальном компромиссе в соглашении о прекращении огня с Российской Федерацией. Об этом сообщает британская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на нескольких европейских дипломатов. Новый глава украинской дипломатии Андрей Сибига говорит об этом за закрытыми дверями.
По словам дипломатов, во время своей первой поездки в США Сибига использовал частные встречи с западными партнерами для обсуждения с ними возможных «компромиссных решений».
«Мы все более открыто говорим о том, чем она (российская агрессивная война) закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы достичь прочного мирного соглашения», — заявил британской газете один из дипломатов. «Это большое изменение по сравнению с ситуацией шесть месяцев назад, когда такие переговоры были табу», — добавил он.
Это соответствует тому, что говорит президент Чехии Петр Павел, который в интервью американской газете The New York Times (NYT) на прошлой неделе заявил, что «наиболее вероятным результатом войны будет то, что часть украинской территории будет временно оккупирована». По его словам, ни Украина, ни Россия не могут рассчитывать на достижение своих максимальных целей.
«Говорить о победе над Украиной или победой над Россией просто не получится», — добавил он, добавив, что «конец будет где-то посередине».
Согласно опросу Киевского международного социологического института, общественное мнение в Украине также претерпевает изменения. Летний опрос показал, что 57% респондентов считают, что Киеву следует начать мирные переговоры с Москвой. В прошлом году этот показатель составлял лишь 33%, пишет FT.
Исследование также показало, что война уносит все больше человеческих жизней. Действительно, 77% людей заявили, что потеряли члена семьи, друга или знакомого в войне против России. Два года назад таких людей было в четыре раза меньше. Кроме того, две трети людей заявили, что им трудно или очень трудно жить на доходы военного времени.
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