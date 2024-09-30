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Правительство Чехии обсудит финансовую поддержку компаний, сотрудники которых остались без работы из-за наводнения

Новости 420on
2 октября 2024
13:00
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Сегодня правительство обсудит программу поддержки предприятий, сотрудники которых не могут работать из-за наводнения или по причине того, что компании временно вынуждены были прекратить работу, или из-за необходимости ремонта собственного имущества. Правительство планирует высвободить миллиард крон для компенсации расходов на заработную плату.
Об этом журналистам перед заседанием кабинета министров сообщил министр финансов Збынек Станюра (ODS). По его словам, могут быть скорректированы и условия программы Национального банка развития (НРБ) помощи компаниям, пострадавшим от наводнения, которую кабмин представил на прошлой неделе.

По словам Станюры, компании в пострадавших от наводнения районах столкнулись с тем, что некоторые их сотрудники не могут работать. Это затронет до 80 000 рабочих мест. «Причины этого две. Либо предприятие не может работать, оно напрямую пострадало (от наводнения). С другой стороны, есть сотрудники, которые, даже если предприятие работает, должны заботиться о собственном имуществе», — сказал министр. В обоих случаях сотрудники оказываются в ситуации, когда работодатель выплачивает им часть зарплаты. По мнению Станюры, правительственная программа должна компенсировать компаниям часть этих затрат на заработную плату.

Уже в воскресенье в эфире чешского телевидения Станюра намекнул на подготовку программы поддержки компаний, сотрудники которых не могут выйти на работу из-за наводнения. При этом он заявил, что прием заявлений через бюро труда продлится до 31 октября и может быть продлен.

Министр финансов также подтвердил сегодня, что правительство уже приняло решение на прошлой неделе поддержать компании, пострадавшие от наводнений, через НРБ. Банк предоставит предпринимателям гарантии по их кредитам, сумма гарантий составит до 3,5 миллиарда крон. Кроме того, НРБ предложит малым и средним предприятиям льготные кредиты в диапазоне от 500 000 крон до 100 миллионов крон, процентные ставки по которым будут ниже рыночного уровня. Сегодня Станюра добавил, что срок погашения этих кредитов должен составлять 15 лет, а первый взнос должен быть отсрочен на 12-24 месяца.

В то же время министр допустил возможные корректировки программы НРБ по льготному кредитованию. По его словам, не исключено, что это будет зависеть от размера компаний, когда более мелкие фирмы будут пользоваться большим преимуществом, чем более крупные. Правительство также хочет обсудить возможность того, что при выполнении определенных условий часть суммы кредита может быть превращена в субсидию в будущем, и предпринимателям тогда не придется ее возвращать. По словам Станюры, некоторые страны Западной Европы также использовали эту возможность для поддержки компаний во время пандемии ковида-19.
Чехия финансовая помощь работа зарплата правительство наводнение
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