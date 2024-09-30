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Маневры на вокзале в Гамбурге: В поезде ехали два человека, зараженные смертельным вирусом

Новости 420on
3 октября 2024
10:00
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Железнодорожный вокзал в Гамбурге (Германия) в среду выглядел как кадр из фильма-катастрофы. Два здания были полностью закрыты, по платформам передвигались специалисты в специальных непроницаемых костюмах, которые надевают при особо заразных заболеваниях. Причина? В поезде, прибывшем из Франкфурта-на-Майне, находился пассажир, у которого был обнаружен высокозаразный и опасный вирус Марбург.
26-летний студент-медик уже был болен еще до того, как сел на поезд из Франкфурта в Гамбург. Его состояние ухудшалось с каждой минутой, и его девушка тоже почувствовала себя плохо. Наконец он вызвал скорую помощь и сообщил, что вернулся из Руанды, где контактировал с зараженным вирусом Марбург, пишет сайт еженедельника «Фокус». В этой африканской стране вирус быстро распространяется, Руанда сообщает о десятках зараженных, а также о первой смерти.

В этот момент на станции Гамбург начались маневры. Оба пассажира были немедленно доставлены на специальном автомобиле для перевозки высокозаразных лиц в университетскую клинику Гамбург-Эппендорф. Вся операция длилась примерно до 17 часов. Остальные пассажиры, которых было около 200, находятся под наблюдением. Каждый должен пройти тестирование. «Мы должны выяснить, могли ли пассажиры вообще заразиться за такое короткое время», — заявил газете Bild представитель гигиенической станции Гамбурга.

У молодого человека были симптомы гриппа, и он болел, именно так проявляется вирус. Но, как сообщается, у него не было температуры. Его подруга оказалась в похожей ситуации. Были ли они оба заражены опасным вирусом, пока неизвестно, результаты анализов еще ожидаются.

Вирус Марбург тесно связан с вирусом Эбола и считается еще более опасным. Смертность от заражения составляет до 90 процентов случаев. Вызывает геморрагическую лихорадку, которая сопровождается тошнотой, рвотой, диареей, внутренними и внешними кровотечениями. Заражение от человека к человеку возможно при контакте с биологическими жидкостями. Вакцины против этого вируса пока нет.
Германия Болезни поезда
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