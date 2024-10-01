Сколько еще продержится дождливая погода?
3 октября 2024
19:00
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Дождливая погода продержится в Чехии до субботы, причем метеорологи ожидают более продолжительных осадков, в особенности в пятницу в горах. В воскресенье утром в Чехии местами может появиться иней, а после выходных начнет теплеть, и в первой половине следующей недели дневные температуры достигнут 20 градусов тепла, следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).
В Чехии будет облачно до воскресенья, когда, согласно прогнозу, облачность начнет постепенно уменьшаться во второй половине дня. На большей части территории пройдут дожди и ливни. Дневные температуры составят от 10 до 14 градусов тепла сегодня, от 8 до 12 градусов в пятницу и субботу и от 10 до 15 градусов в воскресенье.
В воскресенье метеорологи ожидают местами заморозки на почве, а самая низкая ночная температура составит около трех градусов Цельсия при небольшой облачности.
После выходных будет отчасти облачно или пасмурно, с туманом по утрам. Во вторник дневные температуры достигнут 21 градуса по Цельсию.
В воскресенье метеорологи ожидают местами заморозки на почве, а самая низкая ночная температура составит около трех градусов Цельсия при небольшой облачности.
После выходных будет отчасти облачно или пасмурно, с туманом по утрам. Во вторник дневные температуры достигнут 21 градуса по Цельсию.
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