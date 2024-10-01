Сколько еще продержится дождливая погода?

В Чехии будет облачно до воскресенья, когда, согласно прогнозу, облачность начнет постепенно уменьшаться во второй половине дня. На большей части территории пройдут дожди и ливни. Дневные температуры составят от 10 до 14 градусов тепла сегодня, от 8 до 12 градусов в пятницу и субботу и от 10 до 15 градусов в воскресенье.



В воскресенье метеорологи ожидают местами заморозки на почве, а самая низкая ночная температура составит около трех градусов Цельсия при небольшой облачности.



После выходных будет отчасти облачно или пасмурно, с туманом по утрам. Во вторник дневные температуры достигнут 21 градуса по Цельсию.