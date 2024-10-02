Восемь человек в Чехии числятся пропавшими без вести после наводнения

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Скупилова.





Одному человеку удалось выбраться из машины на берег в бушующем течении, остальные остались внутри автомобиля. Два дня спустя полиция обнаружила разбитый автомобиль примерно в полукилометре. В нем никого не было.





На прошлой неделе к поискам были привлечены кинологи из служебного кинологического отдела Среднечешского края. «Однако нам пока не удалось найти пропавших без вести. Мы продолжаем поиск даже в рамках штатной работы службы», — сказала пресс-секретарь.





Полицейские постоянно обыскивают ручей Старжич, впадающий в реку Беле в Есенике. Его поток продолжается в Польшу. «Поэтому мы обратились за помощью к нашим коллегам. Однако у меня нет информации о том, как идут поиски на их территории», — добавила Скоупилова.





Один из них был егерем





Мэр Липове-Лазне Владимир Шантручек считает, что поиски, скорее всего, будут безрезультатными.





«Когда я увидел, как все перемалывалось в воде, камни, даже огромные, стволы деревьев, машины и другой различный мусор, стало понятно, что могло случиться что угодно. Действительно ужасно! Поток воды мог даже измельчать тела. Но я не хочу это комментировать. Это стихийное бедствие, которое существенно затронуло деревню. Для нас это деликатный вопрос. Все они были друзьями, один из них — наш егерь», — сказал он.





Автомобиль с четырьмя людьми, тремя друзьями и девушкой одного из них, упал в Старжич утром 14 сентября, когда после сильных дождей на севере Оломоуцкого края ручьи начали разливаться.





Одному из мужчин удалось выбраться на берег, остальные трое остались в машине. Вызванные водные спасатели Чешского Красного Креста немедленно приступили к поиску экипажа, используя вездеход, чтобы добраться до мест, куда уже не могли добраться полиция и пожарные, несмотря на критическую ситуацию. Через час они прекратили свои попытки. На месте было сильное течение, и спасение было невозможно.





Мужчина, который упал в разлившийся ручей в Янковицах в райфоне Угерске-Градиште днем ​​14 сентября во время уборки осадка, также до сих пор не найден. «Поиски продолжаются, но пока безрезультатно», — заявил представитель местной полиции Радомир Шишка.





Всего в результате наводнения пропали восемь человек. Об этом ранее сообщил президиум полиции.





«Полиция разыскивает двух человек в Моравско-Силезском крае. К нам поступило сообщение о мужчине, который упал в воду в Крнове и пропал. Нам также сообщили, что в Опаве в воду прыгнул неизвестный. Мы пока никого не нашли», — заявил в четверг пресс-секретарь президиума полиции Якуб Винчалек.





«В первом случае речь идет о человеке, которого полицейский патруль увидел в разлившейся Эльбе, он звал на помощь. Во втором речь идет о женщине, которая ушла из дома, и в последний раз видеокамера зафиксировала ее на берегу реки Упа», — добавил собеседник агентства.