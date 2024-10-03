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Первая леди в Чехии будет получать 95 000 крон в месяц

Новости 420on
5 октября 2024
09:00
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Жены главы государства смогут получать деньги за свою деятельность. Сумма должна составлять одну треть от той, что выплачивается президенту на расходы, связанные с его должностью, то есть около 95 000 крон в месяц. Поправка была подготовлена Министерством труда и социальных дел.
В настоящее время такие расходы, как зарубежные поездки первой леди, оплачиваются администрацией из вознаграждения президента. Глава президентской канцелярии заявил, что приветствует это предложение.

Первая леди Ева Павлова сопровождает своего мужа на большинстве важных мероприятий. Этого от нее ожидает не только общественность, но и протокол. «Когда он отправляется с государственным визитом за границу, то вместе с первой леди участвует там, например, в благотворительных мероприятиях. Если она там отсутствует, это будет аномалия, которая вызовет внимание и дисгармонию в дипломатических отношениях», — отметил бывший пресс-секретарь президента Ладислав Шпачек.

По его словам, задача партнеров глав государств — представлять, и не только своим внешним видом. Но они не имеют права на команду, которая помогала бы им готовиться к официальным мероприятиям. Даже если речь идет о мероприятиях, на которые они отправляются в одиночку. Например, Ева Павлова представляла Чехию на саммите жен президентов, созванном первой леди Украины Еленой Зеленской.

Помимо зарплаты в размере чуть менее 342 000 крон, глава государства также получает деньги на расходы, связанные с исполнением своих обязанностей, например, на зарубежные поездки. Это составляет 317 500 крон в месяц. Министерство труда и социальных дел выступило с предложением, чтобы государство также покрывало расходы на представительство партнеров главы государства. Согласно этому предложению, первая леди может начать получать деньги на представительство уже в следующем году. В общей сложности это будет более миллиона крон в год.

«Если она занимается какой-то деятельностью — а в ней нет недостатка, она должна получать за это вознаграждение. И не рассчитывать на то, что муж с ней поделится, и не идти к нему с каждой мелочью», — сказал президент Петр Павел в интервью ČT в марте прошлого года.

«Здесь сложилась ситуация, которая никогда не рассматривалась в течение 30 лет. Первая леди также является представителем Чешской Республики, но в законе 90-х годов это никак не отражено. В течение многих лет это решалось через различные фонды, спонсоров. Я считаю, что это недостойно и несправедливо», — прокомментировал министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка.

Оппозиционная партия ANO не так уверена в этом предложении. «Я понимаю, что к жене президента предъявляются определенные представительские требования, она должна выглядеть соответствующим образом. Это понятно мне как женщине. С другой стороны, сейчас не самое подходящее время. Это время, когда мы обсуждаем антисоциальный закон, (...) когда повышаются налоги, когда экономика не в форме», — предупредила глава депутатов ANO Алена Шиллерова.

Вознаграждение первых леди — не самое распространенное явление в мире. Исключение составляют Соединенные Штаты, где должность первой леди имеет официальный юридический статус. Например, первая леди Франции Брижит Макрон официально представляет свою страну, но ей за это не платят. У нее также нет собственного бюджета или персонала.

Даже в соседней Австрии эта роль не связана с деньгами. Там первая леди Дорис Шмидауэр работает на общественных началах. Первая леди Польши также не получает зарплату, хотя это давно беспокоит законодателей этой страны. В то же время Агата Корнхаузер-Дуда не может профессионально работать по другой специальности.
деньги Чехия президент
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