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Чешские СМИ: Мошенники в Украине помогали уклоняться от мобилизации и брали за это тысячи долларов

Новости 420on
5 октября 2024
11:00
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Следователи в западном украинском городе Хмельницкий уличили руководителя областного центра медицинской экспертизы и ее сына в оформлении поддельных справок об инвалидности для потенциальных клиентов в обмен на взятки. Это гарантировало, что их не призовут на войну. Пара заработала сумму, эквивалентную 139 миллионам крон.
Следователи раскрыли аналогичную схему на другом конце страны, в Харькове, где арестовали председателя одной из аттестационных комиссий и 12 его подельников, сообщили в прокуратуре. 

Спецслужба СБУ Украины объявила о раскрытии аналогичной сети в Киевской и Харьковской областях.

Задержанная областная чиновница в Хмельницком была идентифицирована как Татьяна Крупа из правящей партии «Слуга народа», а ее сын занимает руководящую должность в областном управлении пенсионного фонда. Во время обыска дома у нее и ее сына следователи обнаружили сумму, эквивалентную почти 6 миллионам долларов (около 139 миллионов крон) в различных валютах, а также ювелирные изделия. 

Во время обыска подозреваемая пыталась выбросить в окно две сумки, набитые деньгами, отмечает AFP, добавляя, что речь идет о сумме, эквивалентной 450 000 евро (около 11,4 миллиона крон).

Следователи также выяснили, что подозреваемая и ее семья владеют примерно тремя десятками объектов недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, девятью автомобилями класса люкс, а также недвижимостью в Австрии, Испании и Турции, и имеют 2,3 миллиона долларов (около 53 миллионов крон) на зарубежных счетах. Ничего из этого не было указано в декларациях об имуществе. Подозреваемым грозит 12 лет за решеткой и конфискация имущества, сообщает РБК-Украина.

Аналогичную систему уклонения от призыва правоохранители раскрыли в Харьковской области, где тринадцать подозреваемых за взятки в размере от 2 000 до 5 000 долларов (около 86 500 — 216 000 крон) выдавали поддельные справки об инвалидности, позволяющие снять их с учета в военкомате и депортировать за границу, сообщает «Украинская правда». По данным издания, большинство «клиентов» даже не обращались в медицинские учреждения, а поддельные документы им присылали по почте или через посредников. Таким образом, более четырехсот человек призывного возраста из разных регионов Украины избежали мобилизации.

В пятницу СБУ сообщила, что задержала четырнадцать подозреваемых, у которых было обнаружено более тысячи медицинских и военных бланков и более 250 поддельных печатей. За поддельные справки о непригодности к военной службе они брали от 8 000 до 12 000 долларов, обогатившись более чем на 40 миллионов гривен (около 22,5 миллиона крон). Подозреваемым грозит до 10и лет за решеткой.
Украина война коррупция деньги
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