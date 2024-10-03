Импорт российского газа в Европу растет. Он просто дешевле

Министр энергетики Бельгии Тинне Ван дер Стретен заявил, что количество танкеров с российским СПГ в порту Роттердама удвоилось за два года, и призвал ввести общеевропейский запрет на импорт из России.

Импорт газа, в отличие от нефти, в ЕС не запрещен, и аналитик XTB Иржи Тылечек говорит, что трейдеры покупают его просто потому, что он дешевле, чем из других регионов.



«Речь уже не идет о нехватке газа, просто странам-членам ЕС не нравится, что газ с Запада стоит дороже», — сказал он «Новостям». По мнению аналитика ENA Иржи Гавора, увеличение импорта СПГ из России — это также чисто экономический вопрос.



Вопрос цены



«Франция сейчас является крупнейшим импортером российского СПГ и увеличила импорт в несколько раз. Оправдание, что его нельзя заменить, нелепо. В случае с СПГ диверсификация очень проста, и все упирается в цену», — сказал Гавор в интервью «Новостям».



По словам Тылечека, на долю российского газа в настоящее время приходится около пятой части потребления Чехии, в то время как Гавор оценивает эту долю в 10-30 процентов. Он транспортируется в основном из Словакии через станцию Ланжхот в Моравии.



«В некоторые периоды года до половины газа, поставляемого через Ланжхот, поступало из России», — отметил Гавор.



Но так должно быть не всегда. В последние дни доля газа, поставляемого из Германии и Словакии для потребления в Чехии, составляет в среднем три к одному. Точный объем газа, поступающего из России, определить невозможно, так как это не обязательно только газ из российских источников, но может быть и газ из нероссийских источников, хранящийся у европейских трейдеров в словацких или украинских хранилищах, сказала Милуше Трефанкова, пресс-секретарь министерства промышленности и торговли.



Чешская Республика формально независима



У чешских трейдеров нет официального контракта с Россией, но формально Чехия независима от российского газа.



«Однако можно предположить, что поставки с восточного направления через Ланжот в значительной степени состоят из российского газа. Он может импортироваться анонимно, когда чешские трейдеры заключают сделку со словацким или венгерским партнером, при этом оценивается только количество поставленного газа. Даже когда сделки заключаются на бирже, страна происхождения не указывается», — говорит Гавор.



По сравнению с первой половиной прошлого года объем импорта через Словакию в этом году увеличился. «Это отражает ситуацию на газовом рынке в Западной Европе и, в частности, введение платы за хранение газа в Германии», — сказала Трефанцова, добавив, что с января по инициативе Чехии Германия отменит эту плату, которая на несколько процентов повышает цену на газ нашего западного соседа.



«С одной стороны, на регион Центральной Европы оказывается давление, чтобы отучить его от российского газа, с другой стороны, СПГ из России неплохо продается в Западной Европе», — сказал он.



По его словам, это немного фарисейская политика, когда Брюссель оказывает давление на страны Центральной Европы, где диверсификация не так проста. Тот факт, что западноевропейские порты делают это не только по экономическим причинам, упускается из виду.



Украинская остановка приведет к росту цен



Украина объявила, что с января не будет продлевать контракт с российским «Газпромом» на транспортировку газа через ее территорию в Европу. Однако Гавор считает, что газ будет продолжать поступать. «Формально это может происходить по аналогии с российской нефтью, когда европейская компания берет на себя контракт на транспортировку. Другой вариант — формально азербайджанский газ будет поступать к нам, но Россия увеличит поставки в Азербайджан», — пояснил он.



Хотя страна в целом является крупным экспортером, она также импортирует российский газ в больших объемах. По словам Гавора, он использует поставки российского газа для увеличения собственного газового экспорта.



Если российский газ действительно перестанет поступать в Европу через Украину, это будет означать рост цен для потребителей.



«То, что газ подорожает, — это точно. Потому что поставки сократятся на десятки миллиардов кубометров в год. ЕС потребляет около 400 миллиардов кубометров в год, так что это будет дефицит примерно в пять процентов, что будет довольно заметно», — сказал он.



По его словам, чешским поставщикам не придется сильно менять свои торговые контракты в случае перебоев с поставками через Украину, а импорт с северо-запада будет увеличен.



«Вместо того чтобы покупать у Словакии, Венгрии или Австрии, наши соседи оказались бы в сложной ситуации и были бы вынуждены быстро заменить объем торговых контрактов. Внезапно спрос с их стороны увеличился бы, что привело бы к росту цен. Это было бы то же самое, как если бы возник дефицит СПГ в другом направлении», — говорит Гавор.