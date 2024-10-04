Абсолютный ад. Учительница описала типичный день в немецкой школе

«В нашей общеобразовательной школе от 80 до 90% учеников были мигрантами. Многие приезжают из исламских стран, таких как Ирак, Сирия, Турция, Алжир, Босния, Чечня, Афганистан или Пакистан, а также из России и Северной Африки», — говорит Эбель. Среди них дети из семей, принадлежащих к преследуемому меньшинству или бежавших в Германию от террора и исламизма.





По ее словам, никто не хочет открыто говорить, что стоит за ростом школьного насилия. «Учащиеся-мигранты, мальчики-подростки, несут ответственность за эскалацию насилия в классах и на детских площадках», — отмечает учитель немецкого языка, истории и обществознания в интервью «Фокусу».





Эти молодые люди отказываются вступать в споры: «Имеет значение только то, кто бьет быстрее. И за это их прославляют другие. Многие занимаются боевыми искусствами и считают, что спортивное тело — это главное».





В культурах, из которых происходят эти дети, «преобладают другие образы мужественности и женственности», — говорит Эбель, добавляя, что человек часто что-то значит только тогда, когда он может силой постоять за себя.





Согласно исследованию, доминирующие мальчики, умеющие обращаться с оружием, ножами или боксерами, считаются «настоящими мужчинами». «Для некоторых учеников нож в кармане брюк или школьном рюкзаке — это нормально», — описывает Эбель. Другие носят ножи для самообороны. «Конфликт между турками и курдами или между мусульманами и езидами почти всегда находит отклик», — добавляет она.





В то время как учителя-мужчины пользуются относительно хорошим авторитетом среди учащихся, учителям-женщинам приходится терпеть острую враждебность. «Когда студенты хотят нас оскорбить, они обычно делают используют ненормативную лексику», — говорит Эбель.





Ненормативная лексика





«"Ты старая сука. Я собираюсь тебя трахнуть. Шлюха. Сука. Замолчи. Я подарю тебе СПИД. Заткнись, еврейская шлюха!" Это ежедневные оскорбления», — говорит учительница. Провокационные выкрики типа «Аллаху акбар» («Хвала Аллаху»), «Хайль Гитлер» или «Хамас! Хамас!» особенно были слышны после 7 октября прошлого года, когда учительница выразила солидарность с Израилем.





Если она ставила кому-то плохую оценку или конфисковывала телефон во время урока, этот человек тут же обвинял ее в расизме, и родители его в этом поддерживали.





Учитель считает это полным абсурдом. Она является членом Курдской общины в Германии и Общества народов, находящихся под угрозой исчезновения. Она долгое время занимается защитой прав человека и женщин и борется с радикальными исламистскими течениями в Германии.





Она регулярно сталкивалась с угрозами физического насилия. Студент из Албании, не говоривший по-немецки, открыто пригрозил избить Биргит Эбель. Когда она сказала, что пожалуется директору школы, он лишь издевательски рассмеялся.





По словам Эбель, этот инцидент является примером драматических событий в начальных школах. «Я заметила систематический рост агрессивного поведения среди детей и подростков, особенно во второй ступени начальной школы», — сказала она.





Несколько лет назад (в 2011 году, прим. ред.) ее школа была номинирована на премию German School Award. Затем ситуация заметно ухудшилась. Социальный и этнический состав учеников «становится все более проблематичным», а насилие в школах растет.





Только в прошлом году в школах по всей стране было совершено 27 500 насильственных преступлений, включая нападения, грабежи и нападения с применением ножа, что на 27% больше, чем в 2022 году, как показывает полицейская статистика. В Берлине каждый учебный день проводится в среднем пять полицейских операций.





Эбель подчеркивает, что не все студенты склонны к насилию. Но отдельные правонарушители или группы постоянно вызывают беспорядки, наносят ущерб репутации школы и делают невозможным нормальную работу школы.





Человек практически вынужден «более или менее принять» катастрофические условия. По словам Эбель, то, что учителя бунтуют или публично бьют тревогу, становится скорее исключением.





Определить долю учащихся с миграционным прошлым





Родители агрессоров в свою очередь выдвигают обвинения и жалуются на учителей: «Достаточно двух строк, и вам придется извиниться в письменной форме». Ей самой уже пришлось защищаться от подобных обвинений с помощью адвокатов. «Ни одна жалоба не была подтверждена», — добавила она.





С ее точки зрения, необходимо действовать быстро, особенно для того, чтобы в каждой школе было максимум 35% учеников мигрантского происхождения. «Не может быть, чтобы где-то было только 5%, а где-то 80 или 90%. Тогда система рушится», — говорит она.





Статистика говорит сама за себя. Только в земле Северный Рейн-Вестфалия в прошлом году образование покинули 930 учителей, треть из которых были моложе 40 лет. В прошлом году было почти 800 увольнений, в 2013 году их было всего 299.