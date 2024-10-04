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Опрос: доля чехов, которые откладывают более 5 000 крон в месяц, выросла до 27%

Новости 420on
8 октября 2024
08:00
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Доля чехов, которые откладывают более 5 000 крон в месяц, в этом году выросла до 27%. В 2018 году этот показатель составлял 19%. Людям с высшим образованием и доходом, а также мужчинам чаще удается откладывать более крупные суммы. Это следует из опроса, проведенного для «Золотой Короны» агентством Ipsos в июне этого года среди тысяч респондентов.
По данным опроса, примерно четыре пятых людей по-прежнему довольны своим банком, а тех, кто подумывает о переходе в другой, стало меньше.

Согласно опросу, 79% населения Чехии в этом году остались довольны своим главным банком. Это примерно такое же соотношение, как и в 2018 году. Однако, по мнению авторов опроса, интересно то, что если шесть лет назад 13% респондентов рассматривали возможность перехода в другое финансовое учреждение, то сегодня их почти вдвое меньше.

Подавляющее большинство тех, кто не рассматривает возможность смены банка, в качестве основной причины указывают, что они довольны своим банком. 7% из них остаются в первую очередь из-за сложности процесса изменений.

«Наиболее довольны банком люди старшего поколения старше 65 лет — 90%. С возрастом удовлетворенность несколько снижается. Представители младшей возрастной категории являются более требовательными клиентами во многих сферах. Они более гибкие, они не боятся искать альтернативы на рынке», — заявил специалист Ipsos по исследованиям финансовых рынков Михал Страка. По его словам, наиболее склонны менять банки люди в возрасте от 25 до 35 лет, об этом сообщают до 15% из них.

В этом году предпочтения чехов при выборе банка существенно сместились в сторону более высоких требований к безопасности и надежности банковских услуг. Если в 2018 году на текущих счетах банков доминировали такие критерии, как размер и структура комиссий, наличие банкоматов и удобство электронного банкинга, то в этом году, согласно опросу, надежность и безопасность банка имеют решающее значение для огромного большинство клиентов. Эта тенденция особенно заметна среди молодого поколения, которое также уделяет больше внимания качеству мобильного и интернет-банкинга, добавляют авторы опроса.
интернет банки деньги Чехия Опрос общественного мнения
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