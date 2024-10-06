Когда начнется настоящая осенняя погода? Скоро значительно похолодает
8 октября 2024
19:30
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После 20 октября начнется постепенное похолодание, и температура окажется на уровне долгосрочной нормы. Это следует из прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ) на период с 7 октября по 3 ноября.
Первые две недели будут средними или чуть выше средних по температуре. Особенно высокие показатели ожидаются на второй неделе, с 14 по 20 октября.
В следующие две недели, то есть с 20 октября и далее, будет холоднее, и среднесуточная температура уже будет ниже 10 °C.
Что касается осадков, то исключительных явлений не ожидается. «За каждую неделю ожидается выпадение до 20 миллиметров осадков, что является нормальным для этого времени года», — говорят метеорологи.
Диапазон средних температур с 7 октября по 3 ноября составляет от 6,5 до 9,2 градусов С. Осадков обычно выпадает от 28 до 46 мм.
В следующие две недели, то есть с 20 октября и далее, будет холоднее, и среднесуточная температура уже будет ниже 10 °C.
Что касается осадков, то исключительных явлений не ожидается. «За каждую неделю ожидается выпадение до 20 миллиметров осадков, что является нормальным для этого времени года», — говорят метеорологи.
Диапазон средних температур с 7 октября по 3 ноября составляет от 6,5 до 9,2 градусов С. Осадков обычно выпадает от 28 до 46 мм.
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