Когда начнется настоящая осенняя погода? Скоро значительно похолодает

Первые две недели будут средними или чуть выше средних по температуре. Особенно высокие показатели ожидаются на второй неделе, с 14 по 20 октября.



В следующие две недели, то есть с 20 октября и далее, будет холоднее, и среднесуточная температура уже будет ниже 10 °C.



Что касается осадков, то исключительных явлений не ожидается. «За каждую неделю ожидается выпадение до 20 миллиметров осадков, что является нормальным для этого времени года», — говорят метеорологи.



Диапазон средних температур с 7 октября по 3 ноября составляет от 6,5 до 9,2 градусов С. Осадков обычно выпадает от 28 до 46 мм.