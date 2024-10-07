Петр Павел потребовал передать жене часть президентской денежной компенсации

Об этом он заявил на видео, опубликованном в соцсети «Х». По его словам, это благодарность первой леди. вклад в службу Чешской Республики. Так президент Чехии отреагировал на готовящуюся поправку в закон о зарплате представителей госвласти, которая должна впервые ввести финансирование деятельности партнера главы государства.





«Я никогда не просил об увеличении финансовых средств, наоборот, мое предложение заключалось в том, чтобы часть моей компенсации была уменьшена и передана жене, чтобы она могла выполнять свою работу в полной мере и не зависеть от мужа», — сказал Павел. Базовая зарплата президента в этом году составляет 341 200 крон, а единовременная многоцелевая компенсация — 317 500 крон. В поправке, которая сейчас находится на согласовании, многоцелевая единая ставка возмещения расходов, связанных с исполнением обязанностей партнера главы государства, установлена ​​в размере 30 процентов возмещения расходов президента, что составит 95 250 чешских крон.





В видеоролике Павел назвал эмоциональными дебаты вокруг компенсации партнеру главы государства. По его словам, первая леди, как и президент, работает над конкретными темами, путешествует и представляет Чехию. Павел считает правильным, чтобы расходы, связанные с этим, оценивались адекватно. «В то же время неправильно, что время, которое первая леди проводит на службе, не засчитывается в ее пенсию, что ей не платят медицинское и социальное страхование. Это несправедливо, и я хотел это исправить», — добавил он.





На прошлой неделе сайт Blesk.cz сообщил о плане впервые ввести финансирование деятельности партнера главы государства. До сих пор первые леди не имели права на собственную компенсацию расходов, связанных с их должностью, а положение партнерши или жены президента даже никак не закреплено в правовой системе. Канцелярия президента республики воспринимает это предложение как комплексное решение, которое должно впервые в истории способствовать эффективному функционированию первой леди, заявила глава канцелярии Милан Вашаина.





Предложение вызвало недовольство части общественности и представителей парламентской оппозиции. Напротив, его защищали представители некоторых правительственных партий.