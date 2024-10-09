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В некоторых районах Чехии ожидается сильный ветер

Новости и статьи
10 октября 2024
15:00
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В северо-западной части Чехии, в Есениках и Бескидах ночью и утром в четверг будет дуть сильный ветер. Порывы будут превышать 65 километров в час, а после полудня четверга ослабнут, сообщил сегодня Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ). В связи с ожидаемой погодой людям следует ограничить походы в горы.
По словам метеорологов, в ночь на четверг в Есениках, Бескидах и Фридлантском Выбежеке, а также утром в северо-западной части Чехии усилится ветер.

В частности, в районе Фридланта в местах Либерец, Есеники и на востоке Моравско-Силезского края с 21:00 сегодняшнего дня до утра четверга действует предупреждение Чешской национальной метеорологической службы о сильном ветре. Жителям Карловарского и Устецкого краев, севера Либерецкого края, западной части Среднечешского края и северо-запада Пльзеньского края следует быть осторожными с 06:00 до 12:00 четверга.

По словам метеорологов, в этих регионах ветер может ломать ветки и наносить незначительный ущерб зданиям. Поэтому населению следует соблюдать особую предусмотрительность при передвижении на улице и за рулем. Метеорологи также рекомендуют закрыть окна и двери, убрать или закрепить свободно лежащие предметы.
погода Чехия
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