В некоторых районах Чехии ожидается сильный ветер

По словам метеорологов, в ночь на четверг в Есениках, Бескидах и Фридлантском Выбежеке, а также утром в северо-западной части Чехии усилится ветер.



В частности, в районе Фридланта в местах Либерец, Есеники и на востоке Моравско-Силезского края с 21:00 сегодняшнего дня до утра четверга действует предупреждение Чешской национальной метеорологической службы о сильном ветре. Жителям Карловарского и Устецкого краев, севера Либерецкого края, западной части Среднечешского края и северо-запада Пльзеньского края следует быть осторожными с 06:00 до 12:00 четверга.



По словам метеорологов, в этих регионах ветер может ломать ветки и наносить незначительный ущерб зданиям. Поэтому населению следует соблюдать особую предусмотрительность при передвижении на улице и за рулем. Метеорологи также рекомендуют закрыть окна и двери, убрать или закрепить свободно лежащие предметы.