Беременная и безработная — неудачное сочетание. Однако все еще можно претендовать на декретный отпуск

Существует несколько социальных пособий, которые можно получить во время декретного или родительского отпуска. Основные из них — это пособие по беременности и родам и пособие по уходу за ребенком. Эти пособия различаются как по способу получения, так и по условиям, на которых они могут быть использованы.



Декретные выплаты по месту работы

Пособие по беременности и родам является пособием Чешского управления социального обеспечения и регулируется законом № 187/2006 о страховании на случай болезни. Его можно взять за 6-8 недель до планируемой даты рождения ребенка, и оно длится в общей сложности 28 недель при рождении одного ребенка или до 37 недель при рождении двух или более детей. Лицо, получающее декретный отпуск свыше 28 недель, должно подтвердить свое право на более длительный вариант свидетельством из соответствующего управления социального обеспечения.



В течение всего этого периода, если вы заключили трудовой договор с работодателем, вы будете находиться в так называемом декретном отпуске, который должен быть предоставлен в соответствии с правилами Трудового кодекса.



Пособие по беременности и родам составляет 70% от уменьшенной базы ежедневного начисления за календарный день. Этот размер определяется исходя из вашего дохода за 12 календарных месяцев, предшествующих началу получения пособия.



Важно также отметить, что работники всегда застрахованы на случай болезни. Те, кто работает как ИП, должны подписаться на добровольное страхование на случай болезни, если они хотят это сделать, так как оплата больничных не объединяется с пенсионными взносами для самозанятых.



Безработные также имеют право на пособие, но на иных условиях, чем работающие

Чтобы получить право на пособие по беременности и родам, вы должны соблюдать необходимый срок участия в страховании по болезни. Он должен составлять не менее 270 дней в течение двух лет, предшествующих началу выплаты пособия. Это что касается работающих.



У самозанятых работниц ситуация несколько иная. Они должны иметь по меньшей мере 180 дней страхования по болезни в календарном году, предшествующем началу выплаты пособия, и 270 дней в течение двух лет, предшествующих началу выплаты пособия.



Что касается лиц, ищущих работу, и других неработающих, то они также могут иметь право на пособие по беременности и родам, поскольку в законе существует понятие «защитный период». Он существует для того, чтобы беременные женщины не оставались без финансовых средств в столь сложный период.



Защитный период составляет 180 дней с момента прекращения страхования для тех, кто был беременным на момент увольнения. «Если страхование прекратилось не в период беременности, то срок защиты составляет 7 календарных дней с даты прекращения страхования по болезни», — сообщает Чешское управление социального обеспечения. Семидневный срок распространяется и на самозанятых лиц, оплативших страхование по болезни. Если ни одно из условий, при которых безработная находится в периоде защиты, не соблюдено, она не имеет права на пособие по беременности и родам.





Отец может уйти в декретный отпуск только по истечении шести недель с момента рождения ребенка.



Пособие по уходу за ребенком — выход для матерей без работы

Второе пособие по материнству и отцовству, которое также напрямую связано с денежной помощью, — это родительское пособие. Оно выплачивается Управлением труда Чешской Республики и регулируется Законом № 117/1995 Св. зак. о государственной социальной поддержке.



Родительское пособие — это пособие, которое не зависит от какого-либо страхования. Оно полагается любому родителю, который надлежащим образом, полный рабочий день и лично ухаживает за младшим ребенком в семье. Условие полного рабочего дня выполняется, если ребенок в возрасте до 2 лет не посещает ясли, детский сад или другое подобное детское учреждение более 92 часов в течение одного календарного месяца и т. д. Начиная с двухлетнего возраста, условие полного дня по уходу больше не устанавливается.



Родительское пособие — это пособие в размере 350 000 чешских крон на ребенка, родившегося после 1 января 2024 года, и 300 000 чешских крон на ребенка, родившегося до этого. При рождении двух и более детей размер пособия в настоящее время составляет 525 000 чешских крон.



Для детей, родившихся с начала 2024 года, общая сумма может быть получена до достижения ими трехлетнего возраста. Для остальных действует первоначальное законодательство, то есть деньги делятся на ежемесячные пособия, которые можно получать до достижения ребенком 4 лет. Однако в любом случае общая сумма пособия всегда будет исчерпана.



Размер ежемесячных выплат зависит не только от того, сколько родитель хочет получать, но и от размера документально подтвержденной базы оценки, от которой центр занятости определяет возможные отклонения. Базой для начисления пособий не обязательно должна быть зарплата матери. Если это выгоднее, можно использовать и зарплату отца.



Максимальная ежемесячная сумма, до которой вы можете сделать выбор, составляет 13 000 чешских крон. Однако имейте в виду, что чем больше вы получаете в месяц, тем быстрее вы израсходуете всю сумму.



Больничное пособие можно взять вместо декретного отпуска

Хотя безработная беременная женщина не имеет права на пособие по беременности и родам, поскольку не прошла необходимый период участия в страховании на случай болезни, она может получить классическое пособие по болезни, которое применяется в связи с рождением ребенка.



Работница может получить пособие по болезни в связи с рождением ребенка, если она застрахована по болезни на день получения пособия. То же самое относится и к самозанятым работникам, но при этом необходимо, чтобы они были застрахованы не менее 3 месяцев, непосредственно предшествующих началу выплаты пособия.



Для работников пособие по болезни составляет

60% от уменьшенной дневной расчетной базы, если отпуск по болезни длится с 15-го по 30-й день,

66% от уменьшенной дневной расчетной базы, если отпуск по болезни длится с 31-го по 60-й день,

72% от уменьшенной дневной расчетной базы, если он длится с 61-го дня.



Оплата больничного листа для самозанятых зависит от суммы добровольных взносов на страхование по болезни.



Даже безработный может иметь право на оплату больничного в связи с родами и даже беременностью, если она связана с риском или проблемами со здоровьем, поскольку существует период защиты. Однако он составляет всего 7 календарных дней.



Больничный лист в связи с рождением ребенка можно получить с начала шестой недели до предполагаемой даты родов и до конца шестинедельного периода. За ним может последовать непосредственно пособие по уходу за ребенком.