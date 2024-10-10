Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

МВД Чехии ожидает, что Еврокомиссия улучшит систему возвращения мигрантов

Новости 420on
11 октября 2024
14:00
727
По словам министра внутренних дел Вита Ракушана, Чехия ожидает, что новая Европейская комиссия быстро предпримет шаги, которые улучшат систему возвращения неуспешных просителей убежища. Об этом министр сообщил сегодня чешским журналистам в кулуарах встречи с коллегами из ЕС в Люксембурге. По мнению Ракушана, лучшая защита внешних границ — это способ гарантировать, что внутренние границы Шенгенской зоны останутся открытыми.
Чешская Республика является одной из семнадцати европейских стран, которые требуют пересмотра так называемой директивы о возвращении, согласно недавнему документу для закрытых дебатов дипломатов. Поправки должны гарантировать, что получившие отказ лица, ищущие убежища, будут отправлены обратно в свои страны гораздо более эффективно и быстро. Действующая директива о возвращении датируется 2008 годом, попытка ее пересмотра в 2018 году не удалась.

«Чехия активна. Вместе с Данией и другими странами мы написали письмо, в котором призываем новую комиссию быть смелой в поисках новых концепций», — сказал Ракушан. По его словам, одной из таких концепций может стать «своего рода возвратный хаб, то есть процедуры с людьми, не имеющими законного права оставаться на территории ЕС, будут проходить в одной из третьих стран». Италия, например, в настоящее время работает над такой концепцией по соглашению с Албанией.

«Необходимо признать, что защита внешней границы, политика быстрого возвращения и функционирование охраны внешних границ при хорошем сотрудничестве отдельных стран-членов являются способом гарантировать, что внутренние границы Шенгенской зоны может оставаться открытым», — добавил министр. Он ожидает, что позицию Чехии может поддержать и новый еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Он является кандидатом от Австрии, которая занимала в этих вопросах схожие позиции с Чехией.

В этом контексте чешский министр напомнил о портфолио наиболее вероятного будущего чешского еврокомиссара Йозефа Сикелы, которое, по его словам, включает международное партнерство на самых разных основах, т.е. не только когда речь идет об экономике, но и о сотрудничестве с третьих стран, т.е. решение миграционных вопросов. «Я уже говорил об этом с Йозефом Сикелой, он тоже нас поддержит», — добавил австриец.

По мнению министра, введение пограничного контроля в Шенгенской зоне, к которой недавно присоединилась Германия, представляет собой риск, и необходимо установить определенный временной горизонт, как долго он должен продолжаться. «Шенген — это проект, который люди понимают», — сказал чешский министр. По его мнению, опасения по поводу ее завершения могут привести к снижению доверия людей к Евросоюзу. Чехия также еще раз поддержала полноправное членство Болгарии и Румынии в Шенгенской зоне.

По данным Politico, восемь стран, включая Германию, уже вновь ввели пограничный контроль в Шенгенской зоне. На этой неделе даже Дания усилила контроль на своих границах со Швецией и Германией, ссылаясь на террористические угрозы и групповое насилие.
Чехия Евросоюз иммиграция
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
263
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НУЖДАЕТСЯ В ДЕШЕВОЙ ЭНЕРГИИ, НО ВРЯД ЛИ ДОЖДЕТСЯ
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
432
ПОЛИТИКА
СФЕРА ДЕЗИНФОРМАЦИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ
13:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
743
ЭКОНОМИКА
ЧНБ ЗАМАХНУЛСЯ НА ПРИБЫЛЬ БАНКОВ, ИПОТЕКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОДОРОЖАЕТ
11:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
764
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ ИЗ КИТАЯ
09:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1083
ПОЛИТИКА
КИТАЙ ПРИТВОРЯЕТСЯ ДРУГОМ, НО ГОТОВИТСЯ К ВОЙНЕ, ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ГЛАВА КОНТРРАЗВЕДКИ ЧЕХИИ
08:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1365
ПОЛИТИКА
Я НЕ ПРОРОССИЙСКИЙ, УТВЕРЖДАЕТ ЧЕШСКИЙ ДЕПУТАТ. РОССИЯ МОЖЕТ БЫТЬ ДОВОЛЬНА ЕГО ГОЛОСОВАНИЕМ В ЕВРОПАРЛАМЕНТЕ
22:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
1190
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В НЕДВИЖИМОСТЬ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА, ПОКАЗАЛ ОПРОС
21:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
1031
ПОЛИТИКА
АДВОКАТЫ: ПРАВИТЕЛЬСТВО ГОВОРИТ НЕПРАВДУ, КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД НЕ ОБЯЗЫВАЛ ПОВЫШАТЬ ЗАРПЛАТЫ ПОЛИТИКАМ
19:30
10 ОКТЯБРЯ 2024
1313
ЭКОНОМИКА
ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДООЦЕНИВАЮТ ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЕВРОПУ. ЧТО ДОЛЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ?
16:30
10 ОКТЯБРЯ 2024
1751
ОБЩЕСТВО
БЕРЕМЕННАЯ И БЕЗРАБОТНАЯ — НЕУДАЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ. ОДНАКО ВСЕ ЕЩЕ МОЖНО ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ДЕКРЕТНЫЙ ОТПУСК
15:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
2540
ОБЩЕСТВО
В НЕКОТОРЫХ РАЙОНАХ ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР
14:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
2452
ПОЛИТИКА
ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВ СМЯГЧИТЬ СВОИ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ, ЗАЯВЛЯЮТ СОЮЗНИКИ
13:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
1326
ЭКОНОМИКА
ИНФЛЯЦИЯ В ЧЕХИИ НЕМНОГО ВЫРОСЛА. ЕЕ ПОДТОЛКНУЛИ ЦЕНЫ НА МОЛОКО, МАСЛО И ШОКОЛАД
11:30
10 ОКТЯБРЯ 2024
1908
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ РЕЗКО ВЫРОСЛО КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ С БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ ФИКСАЦИИ
10:00
10 ОКТЯБРЯ 2024
3468
ОБЩЕСТВО
В ПРАГЕ МУЖЧИНА НАПАЛ НА ВОДИТЕЛЯ АВТОБУСА, ПОТОМУ ЧТО ПОДУМАЛ, ЧТО ТОТ УКРАИНЕЦ