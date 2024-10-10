МВД Чехии ожидает, что Еврокомиссия улучшит систему возвращения мигрантов

Чешская Республика является одной из семнадцати европейских стран, которые требуют пересмотра так называемой директивы о возвращении, согласно недавнему документу для закрытых дебатов дипломатов. Поправки должны гарантировать, что получившие отказ лица, ищущие убежища, будут отправлены обратно в свои страны гораздо более эффективно и быстро. Действующая директива о возвращении датируется 2008 годом, попытка ее пересмотра в 2018 году не удалась.





«Чехия активна. Вместе с Данией и другими странами мы написали письмо, в котором призываем новую комиссию быть смелой в поисках новых концепций», — сказал Ракушан. По его словам, одной из таких концепций может стать «своего рода возвратный хаб, то есть процедуры с людьми, не имеющими законного права оставаться на территории ЕС, будут проходить в одной из третьих стран». Италия, например, в настоящее время работает над такой концепцией по соглашению с Албанией.





«Необходимо признать, что защита внешней границы, политика быстрого возвращения и функционирование охраны внешних границ при хорошем сотрудничестве отдельных стран-членов являются способом гарантировать, что внутренние границы Шенгенской зоны может оставаться открытым», — добавил министр. Он ожидает, что позицию Чехии может поддержать и новый еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. Он является кандидатом от Австрии, которая занимала в этих вопросах схожие позиции с Чехией.





В этом контексте чешский министр напомнил о портфолио наиболее вероятного будущего чешского еврокомиссара Йозефа Сикелы, которое, по его словам, включает международное партнерство на самых разных основах, т.е. не только когда речь идет об экономике, но и о сотрудничестве с третьих стран, т.е. решение миграционных вопросов. «Я уже говорил об этом с Йозефом Сикелой, он тоже нас поддержит», — добавил австриец.





По мнению министра, введение пограничного контроля в Шенгенской зоне, к которой недавно присоединилась Германия, представляет собой риск, и необходимо установить определенный временной горизонт, как долго он должен продолжаться. «Шенген — это проект, который люди понимают», — сказал чешский министр. По его мнению, опасения по поводу ее завершения могут привести к снижению доверия людей к Евросоюзу. Чехия также еще раз поддержала полноправное членство Болгарии и Румынии в Шенгенской зоне.





По данным Politico, восемь стран, включая Германию, уже вновь ввели пограничный контроль в Шенгенской зоне. На этой неделе даже Дания усилила контроль на своих границах со Швецией и Германией, ссылаясь на террористические угрозы и групповое насилие.