Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Крупный пожар в пекарне в Бероуне причинил ущерб на 50 миллионов крон

Новости 420on
14 октября 2024
11:30
612
Пожарные оценивают предварительный ущерб от крупного ночного пожара в пекарне в центре Бероуна в 50 миллионов крон. Причина пожара еще расследуется, но власти Беруна заявили, что, скорее всего, это была техническая неисправность. Во время тушения пострадали пять пожарных.
Пламя охватило здание пекарни Hořovice в Бероуне. Информация о размере ущерба была опубликована пожарными в ежедневном отчете о серьезных пожарах на сайте пожарной службы.

Город Бероун на своей странице в Facebook в понедельник утром сообщил, что, по первоначальным оценкам, причиной пожара стала техническая неисправность. Из-за пожара движение по мосту TGM было перекрыто на ночь, но сейчас он полностью открыт, сообщили в городе.

Крыша многоэтажного здания загорелась незадолго до 18:00 в воскресенье. Пожарные взяли огонь, который полностью уничтожил крышу, под контроль до полуночи. На месте происшествия остается подразделение пожарных из Бероуна для наблюдения. «Пожарные все еще находятся на месте происшествия», — сообщила мэрия.

«Пламя начало распространяться изнутри здания на крышу. Пожар начался во время работы, нам пришлось эвакуировать работников, 54 человека были эвакуированы», — сказал в воскресенье Доминик Пеничка, представитель пожарных Среднечешского края. Он добавил, что во время тушения пожара пострадали пять пожарных, но это были незначительные травмы, такие как растяжение связок и порезы.
пожар Чехия
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
261
ОБЩЕСТВО
ОТГОЛОСКИ КРИЗИСА. У СОТЕН ТЫСЯЧ СЕМЕЙ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ КОНТРАКТЫ НА ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
463
ОБЩЕСТВО
ЧИСЛО БЕЖЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ, ПРОЖИВАЮЩИХ В БЕСПЛАТНОМ ЖИЛЬЕ В ЧЕХИИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО СОКРАТИЛОСЬ
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
824
ОБЩЕСТВО
МАТЬ НЕДОВОЛЬНОГО УЧЕНИКА В ЧЕХИИ УДАРИЛА УЧИТЕЛЬНИЦУ ПО ЛИЦУ
10:30
14 ОКТЯБРЯ 2024
698
ОБЩЕСТВО
МУЖЧИНА В ПРАГЕ УГРОЖАЛ ПРИЙТИ В БОЛЬНИЦУ С ОРУЖИЕМ, ЧТОБЫ НЕ ЖДАТЬ В ОЧЕРЕДИ
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
1831
ОБЩЕСТВО
УКРАИНСКИЕ БЕЖЕНЦЫ В ЧЕХИИ ЧАСТО СТРАДАЮТ ОТ ДЕПРЕССИИ И НЕ ЛЕЧАТСЯ
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
1335
ОБЩЕСТВО
УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
2295
ОБЩЕСТВО
ПОЛЬША ПРИОСТАНОВИТ ПРАВО МИГРАНТОВ НА УБЕЖИЩЕ, ЗАЯВИЛ ПРЕМЬЕР ДОНАЛЬД ТУСК
18:30
12 ОКТЯБРЯ 2024
2731
ОБЩЕСТВО
КОМПАНИИ В ЧЕХИИ НАУЧИЛИСЬ УМЕНЬШАТЬ НАЛОГИ С ПОМОЩЬЮ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ РЕКЛАМЫ
17:00
12 ОКТЯБРЯ 2024
1909
ОБЩЕСТВО
ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ БОЛЕЕ СУРОВЫ, ЧЕМ ПОЛОЖЕНО ПО ЗАКОНУ, ВЫЯСНИЛ ОМБУДСМЕН
21:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
2879
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКОЕ ПИВО ВЫКУПАЮТ УКРАИНЦЫ? НЕУДАЧНАЯ ШУТКА, ПОДАННАЯ ВМЕСТЕ С ЧЕПУХОЙ О ВАКЦИНАХ С РТУТЬЮ
19:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
2597
ПОЛИТИКА
ВЫ БЫ ЗАДЕРЖАЛИ ПУТИНА? СЕРБСКИЙ МИНИСТР ОТКАЗАЛСЯ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ С ЛИПАВСКИМ
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1662
ОБЩЕСТВО
В ПРОШЛОМ ГОДУ КАЖДЫЙ ЧЕХ РАЗГОВАРИВАЛ ПО ТЕЛЕФОНУ В СРЕДНЕМ СЕМЬ МИНУТ В ДЕНЬ
16:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
3815
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ ЭКОНОМИКА НУЖДАЕТСЯ В ДЕШЕВОЙ ЭНЕРГИИ, НО ВРЯД ЛИ ДОЖДЕТСЯ
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1993
ПОЛИТИКА
СФЕРА ДЕЗИНФОРМАЦИИ СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ЖЕСТКОЙ
14:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
2461
ОБЩЕСТВО
МВД ЧЕХИИ ОЖИДАЕТ, ЧТО ЕВРОКОМИССИЯ УЛУЧШИТ СИСТЕМУ ВОЗВРАЩЕНИЯ МИГРАНТОВ