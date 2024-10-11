Крупный пожар в пекарне в Бероуне причинил ущерб на 50 миллионов крон
14 октября 2024
11:30
612
Пожарные оценивают предварительный ущерб от крупного ночного пожара в пекарне в центре Бероуна в 50 миллионов крон. Причина пожара еще расследуется, но власти Беруна заявили, что, скорее всего, это была техническая неисправность. Во время тушения пострадали пять пожарных.
Пламя охватило здание пекарни Hořovice в Бероуне. Информация о размере ущерба была опубликована пожарными в ежедневном отчете о серьезных пожарах на сайте пожарной службы.
Город Бероун на своей странице в Facebook в понедельник утром сообщил, что, по первоначальным оценкам, причиной пожара стала техническая неисправность. Из-за пожара движение по мосту TGM было перекрыто на ночь, но сейчас он полностью открыт, сообщили в городе.
Крыша многоэтажного здания загорелась незадолго до 18:00 в воскресенье. Пожарные взяли огонь, который полностью уничтожил крышу, под контроль до полуночи. На месте происшествия остается подразделение пожарных из Бероуна для наблюдения. «Пожарные все еще находятся на месте происшествия», — сообщила мэрия.
«Пламя начало распространяться изнутри здания на крышу. Пожар начался во время работы, нам пришлось эвакуировать работников, 54 человека были эвакуированы», — сказал в воскресенье Доминик Пеничка, представитель пожарных Среднечешского края. Он добавил, что во время тушения пожара пострадали пять пожарных, но это были незначительные травмы, такие как растяжение связок и порезы.
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
15:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
261
14:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
463
13:00
14 ОКТЯБРЯ 2024
824
10:30
14 ОКТЯБРЯ 2024
698
15:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
1831
13:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
1335
09:00
13 ОКТЯБРЯ 2024
2295
18:30
12 ОКТЯБРЯ 2024
2731
17:00
12 ОКТЯБРЯ 2024
1909
21:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
2879
19:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
2597
18:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1662
16:30
11 ОКТЯБРЯ 2024
3815
15:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
1993
14:00
11 ОКТЯБРЯ 2024
2461