Крупный пожар в пекарне в Бероуне причинил ущерб на 50 миллионов крон

Пламя охватило здание пекарни Hořovice в Бероуне. Информация о размере ущерба была опубликована пожарными в ежедневном отчете о серьезных пожарах на сайте пожарной службы.





Город Бероун на своей странице в Facebook в понедельник утром сообщил, что, по первоначальным оценкам, причиной пожара стала техническая неисправность. Из-за пожара движение по мосту TGM было перекрыто на ночь, но сейчас он полностью открыт, сообщили в городе.





Крыша многоэтажного здания загорелась незадолго до 18:00 в воскресенье. Пожарные взяли огонь, который полностью уничтожил крышу, под контроль до полуночи. На месте происшествия остается подразделение пожарных из Бероуна для наблюдения. «Пожарные все еще находятся на месте происшествия», — сообщила мэрия.





«Пламя начало распространяться изнутри здания на крышу. Пожар начался во время работы, нам пришлось эвакуировать работников, 54 человека были эвакуированы», — сказал в воскресенье Доминик Пеничка, представитель пожарных Среднечешского края. Он добавил, что во время тушения пожара пострадали пять пожарных, но это были незначительные травмы, такие как растяжение связок и порезы.