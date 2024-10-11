Отголоски кризиса. У сотен тысяч семей заканчиваются контракты на энергоснабжение

Bohemia Energy была самой крупной из компаний, прекративших свою деятельность таким образом, и насчитывала около 900 000 клиентов. Также закрылись компания Kolibřík, у которой было 28 000 клиентов, и компания Františkovy energie — 5 000 клиентов. В общей сложности около десяти компаний объявили о своем закрытии в период с октября по декабрь, а в начале 2022 года были закрыты еще несколько.



Люди, которые ушли от них, часто выбирали трехлетний контракт с новым поставщиком. «Теперь они, вероятно, будут решать, продлевать ли автоматически существующий контракт, менять продукт с существующим поставщиком или искать другого», — говорится в сообщении ведомства.



Дешевая энергия для 1,7 миллиона клиентов. ČEZ снизит цены с января

Большинство срочных договоров содержат пункт об автоматическом продлении. Если одна из сторон не расторгает договор, он автоматически продлевается. Начиная с этого года поставщик обязан предупреждать клиентов о предстоящей дате продления договора не менее чем за 30 дней и сообщать им новую цену и другие подробности.



Власти рекомендуют людям все же задуматься об окончании контракта и начать переговоры заблаговременно. Если они не согласны с условиями продления, они могут договориться с текущим поставщиком об изменении контракта или найти другого поставщика и расторгнуть существующий контракт до 20-го дня до продления.