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Отголоски кризиса. У сотен тысяч семей заканчиваются контракты на энергоснабжение

Новости и статьи
14 октября 2024
15:00
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В ближайшие дни и недели закончатся энергетические контракты сотен тысяч домохозяйств, чьи прежние поставщики прекратили свою деятельность в 2021 году в результате энергетического кризиса. Об этом в понедельник сообщило Управление по регулированию энергетики. Оно предупреждает клиентов о необходимости вести переговоры с новым поставщиком о продлении контракта за несколько недель до его окончания. Большинство клиентов будут платить за электричество и газ больше, чем раньше. Хотя цены значительно снизились с момента разгара кризиса, они все еще выше, чем до вторжения России в Украину в феврале 2022 года.
Bohemia Energy была самой крупной из компаний, прекративших свою деятельность таким образом, и насчитывала около 900 000 клиентов. Также закрылись компания Kolibřík, у которой было 28 000 клиентов, и компания Františkovy energie — 5 000 клиентов. В общей сложности около десяти компаний объявили о своем закрытии в период с октября по декабрь, а в начале 2022 года были закрыты еще несколько.

Люди, которые ушли от них, часто выбирали трехлетний контракт с новым поставщиком. «Теперь они, вероятно, будут решать, продлевать ли автоматически существующий контракт, менять продукт с существующим поставщиком или искать другого», — говорится в сообщении ведомства.

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Большинство срочных договоров содержат пункт об автоматическом продлении. Если одна из сторон не расторгает договор, он автоматически продлевается. Начиная с этого года поставщик обязан предупреждать клиентов о предстоящей дате продления договора не менее чем за 30 дней и сообщать им новую цену и другие подробности.

Власти рекомендуют людям все же задуматься об окончании контракта и начать переговоры заблаговременно. Если они не согласны с условиями продления, они могут договориться с текущим поставщиком об изменении контракта или найти другого поставщика и расторгнуть существующий контракт до 20-го дня до продления.
Чехия энергетика коммунальные услуги
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