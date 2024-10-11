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Число беженцев из Украины, проживающих в бесплатном жилье в Чехии, значительно сократилось

Новости 420on
14 октября 2024
14:00
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Сегодня бесплатным временным жильем в Чехии пользуются только 756 беженцев из Украины, тогда как в середине июля их было более 12 000. Новые условия действуют с сентября, когда пользоваться этим видом гуманитарного размещения могут только лица, которым не была предоставлена ​​временная защита на срок более 90 дней.
До начала сентября действовало исключение для уязвимых групп населения, то есть женщин с маленькими детьми, которые могли пользоваться бесплатным жильем в течение неограниченного периода времени.

«Общее количество человек, проживающих в HUMPO, то есть людей, отвечающих установленным законом условиям бесплатного проживания, составляет 756 человек», — сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Гана Мала. HUMPO — это информационная система, в которую помимо прочего вносится информация о доступных жилых возможностях. Это показатель на 6 октября, тогда как 14 июля этих людей было в разы больше — 12 213.

Резкое снижение связано с тем, что с окончанием исключения уязвимым группам беженцев пришлось искать платное жилье.

«Наиболее уязвимыми являются пожилые люди, люди с ограниченными возможностями и матери-одиночки с маленькими детьми. То есть люди, которые по каким-то причинам не могут быть экономически активными», — рассказала Алена Вахова из некоммерческой организации People in Need. Министерство труда и социальной защиты заявляет, что уязвимыми лицами являются пожилые люди, лица, ухаживающие за ребенком до 6 лет, дети до 18 лет, люди с ограниченными возможностями и лица, осуществляющие уход за ними, а также студенты в возрасте до 26 лет. 

«Я спросил у коллег в регионах, которые работают с клиентами, заметили ли они сложности при изменении условий бесплатного проживания. Однако ситуация разрешилась хорошо, более или менее без проблем», — рассказала Вахова. Одной из причин стало увеличение финансовой помощи со стороны государства.

«Люди должны быть мотивированы найти собственное жилье на нормальном рынке», — заявил Якуб Аугуста, представитель Министерства труда и социальных дел.

С первого августа государство выделяет 6 000 крон таким лицам на оплату жилья, 4 860 крон взрослому и 3 490 крон ребенку и 4 188 крон ребенку в возрасте от 6 до 10 лет.

По словам Ваховой, именно финансовые взносы являются одной из причин, почему новые условия размещения беженцев начали работать без особых проблем. «В некоторых общежитиях, где останавливаются клиенты, цены выше, чем приемлемые расходы на жилье», — сказала Вахова, добавив, что из-за этого беженцам пришлось обратиться за немедленной помощью к государству.

Все упомянутые взносы оформляются в виде так называемого гуманитарного пособия. В среднем государство выплачивает более 7 300 крон на человека, включая упомянутые расходы на жилье, из общего числа получателей пособия получают 44% женщин и 39% детей. 

В настоящее время, по данным Министерства внутренних дел, в Чехии легально работают более 122 000 человек, имеющих временную защиту. По актуальным данным МВД, из Украины с временной защитой находятся более 379 000 беженцев всех возрастных категорий, включая детей и пожилых людей.
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