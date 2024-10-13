Шире выбор и дешевле. Чехи начали бронировать отпуск на следующий год

Туристические агентства начали продавать туры first minute одновременно с окончанием летнего сезона. «Наша статистика пока показывает, что заранее покупают путевки семьи с детьми, туристы с конкретной датой вылета, которые хотят или должны спланировать свой отпуск, или постоянные клиенты, которые хотят забронировать свой любимый номер или самый продаваемый отель», — рассказала Катержина Павликова, пресс-секретарь CK Čedok.



Она добавила, что туры, приобретаемые в первую минуту, имеют ряд преимуществ, включая низкий пятипроцентный депозит от стоимости тура и более низкие цены на отели.



Люция Хасман, пресс-секретарь туристического агентства Blue Style, также указывает на это. «В период „первой минуты“ у клиентов есть самый широкий выбор отелей и дат отпуска. Кроме того, они могут воспользоваться такими преимуществами, как бесплатные услуги для детей, скидки для взрослых и пожилых людей или символический депозит», — рассказала пресс-секретарь.



Ян Бездек, пресс-секретарь группы Der Touristik, в которую входят CK Fischer и Exim Tours, также подтверждает, что семьи с детьми часто пользуются возможностью купить путевку заранее. «Особенно семейные отели с удобствами для детей заполняются очень быстро, поэтому ждать, возможно, не стоит. В то же время, конечно, first moment связан со скидками и другими преимуществами», — говорит Бездек.



«Семьи, например, пользуются тем, что один ребенок отдыхает совершенно бесплатно, а другой — бесплатно проживает», — добавил он, добавив, что клиенты также могут отменить поездку за 30 дней до вылета и ничем при этом не рисковать.



В Египет с украинскими авиалиниями

По данным опрошенных туристических агентств, чехи возвращаются на проверенные направления. В основном это Египет, Тунис, Турция, Греция, а Čedok также отмечает растущий интерес к Албании. «Этому в значительной степени способствует открытие прямых рейсов из нескольких аэропортов, мы предлагаем чартеры из Праги, Брно, Остравы, Братиславы и Кошице», — говорит Павликова.



CK Blue Style наладила сотрудничество с украинским перевозчиком Skyline Express Airlines, принадлежащим турецкой компании Anex Tourism Group, на рейсах в Египет. Затем клиенты смогут летать в Турцию с местной авиакомпанией Mavi Gök Airlines. «Мы решили расширить круг авиаперевозчиков, чтобы и дальше обеспечивать достаточную пропускную способность, количество и качество стыковок по нашим направлениям при сохранении выгодных цен», — пояснила Хасман, добавив, что компании соответствуют самым строгим условиям авиаперевозок и регулярно проходят инспекцию.



За теплом даже зимой

В настоящее время турагенты также уделяют большое внимание зимнему сезону и связанным с ним экзотическим направлениям. До многих из этих направлений можно добраться прямым рейсом.



«К предстоящей зиме туристические агентства подготовили прямые рейсы на Маврикий и в Таиланд из региональных аэропортов в Брно и Остраве. Прямые рейсы также доставляют клиентов в Доминиканскую Республику, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Кению, Занзибар и другие направления», — сказала летом Иржина Экрт Йирушкова, пресс-секретарь компании Invia.



В этом зимнем сезоне CK Fischer привлекает абсолютная новинка — мексиканский курорт Пуэрто-Вальярта на побережье Тихого океана. «Мы также будем летать во Вьетнам, Доминиканскую Республику и на Кубу — все с прямым рейсом из Праги. Также предложим новые рейсы в Кению и Бахрейн», — сказал Бездек.



Среди наиболее привлекательных для CK Čedok направлений — Мадагаскар, Кения, а также Занзибар и Таиланд. Туристическое агентство также расширило свои рейсы на экзотические направления до региональных аэропортов в Брно и Остраве. «Для обоих этих аэропортов мы подготовили вылеты на тайский Пхукет или зеленый Маврикий в этом году», — рассказала Павликова.



CK Blue Style сосредоточилась на Занзибаре, где добавила к своему предложению роскошные курорты. По словам Хасман, уже сейчас наблюдается большой интерес к прямым рейсам летом.