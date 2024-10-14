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Доступность квартир ухудшается из-за медленного строительства и низких зарплат в Чехии

Новости 420on
16 октября 2024
10:00
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Чешская недвижимость является одной из наименее доступных в Европе. По некоторой статистике, местные жители даже зарабатывают на покупку квартиры или дома дольше всех в Евросоюзе. Все больше и больше людей ищут решения в сфере аренды. Города, в свою очередь, планируют муниципальные квартиры. Однако, по мнению экспертов, жилищные проблемы не будут решены без существенного ускорения строительства.
Дорогие квартиры представляют собой одну из самых больших проблем, которую сейчас решает Чехия. Крупные города жалуются, что это затрудняет привлечение рабочей силы, необходимой для их деятельности. Это, в свою очередь, затрудняет молодым людям возможность стать независимыми или создать семью.

Кроме того, в последние месяцы вновь начала ухудшаться доступность собственного жилья. По данным консалтинговой компании Deloitte, средние цены на проданные квартиры в региональных городах Чехии во втором квартале этого года превысили 100 000 крон за квадратный метр.

Таким образом, типовая 70-метровая квартира стоит более семи миллионов крон. Часть среднего класса испытывает трудности с достижением этой цели, в том числе из-за постоянно дорогой ипотеки.

«Цены на квартиры и дома в Чехии высоки по отношению к доходам как из-за недостаточного притока новой недвижимости на рынок, так и из-за непропорционально низкого уровня местных доходов», — сказал Михал Скоржепа, экономист Česká spořitelna. .

Другие экономисты и эксперты по недвижимости также называют низкую заработную плату и небольшое количество объектов недвижимости, выставляемых на рынок, одной из ключевых проблем.

«Мы не изменим тот факт, что мы строим новые квартиры по сопоставимым затратам, как в других западных странах. Мы часть европейского рынка. Это похоже на основные потребительские товары или, например, на продукты питания», — заявил Милан Рочек, генеральный директор Dataligence.

Многоквартирные дома

А вот что Чехия могла бы улучшить, по мнению экспертов, так это вышеупомянутое строительство. Данные Чешского статистического управления также подтверждают недостаточный прирост новых объектов недвижимости. За последние пять лет в Чехии ежегодно строится от 35 000 до 45 000 квартир.

Данные за август показывают, что в этом году новых квартир на рынке может оказаться даже меньше, чем в прошлом году, когда статистики насчитали 35 704 объекта, которые только начинают строить. Согласно прошлогоднему исследованию аналитического центра IDEA при CERGE-EI, чтобы снизить цены на недвижимость, необходимо будет строить около ста тысяч квартир каждый год.

Эксперты сходятся во мнении, что слишком большая бюрократическая нагрузка сдерживает строительство. «Любое новое здание должно соответствовать бесчисленным юридическим условиям, касающимся общей высоты, количества парковочных мест, воздействия на окружающую среду или правил пожарной безопасности», — заявил Вит Градил, главный экономист Cyrrus. Попытки людей заблокировать новые проекты вблизи их домов также имеют влияние.

В последние два года эти хронические проблемы чешской строительной отрасли дополнительно усугублялись высокими ценами на строительство и дорогими кредитами, что негативно повлияло на способность и желание застройщиков активизировать деятельность.

Недостаточное предложение в настоящее время компенсируется растущим спросом. Он возрождается после того, как банки начали снижать процентные ставки по ипотеке. Снижение пока не очень существенное. Но люди и инвесторы хотят воспользоваться этой возможностью, опасаясь, что цены на недвижимость значительно вырастут в ближайшие месяцы. Продажи квартир по всей Чешской Республике во втором квартале были на 13 процентов выше, чем в прошлом году.

Экономист UniCredit Bank Иржи Пур видит две основные причины возобновления роста интереса к квартирам. Помимо чехов, на рынке наблюдается спрос и со стороны иностранных покупателей. «Это зависит не от средней зарплаты в Чехии, а, среди прочего, от богатства иностранных инвесторов, доходности арендной платы в Чехии, иностранных и внутренних процентных ставок и ожидаемого развития курса кроны. — сказал Поур.

Арендная плата не поможет, даже муниципальная

В связи с низкой доступностью собственного жилья начинает развиваться рынок аренды. Число чехов, проживающих в съемном жилье, выросло с 20% до 25%.

Увеличение спроса оказывает прямое влияние на стоимость аренды. В последние десять лет они шли в ногу с развитием заработной платы, но в этом году начали расти быстрее. Предполагается, что арендная плата будет продолжать расти.

Аналитики сходятся во мнении, что рынок аренды также демонстрирует признаки слабого строительства. «Если мы не построим в два раза больше квартир, чем строим сейчас, то есть столько же для продажи в личную собственность и столько же для сдачи в аренду, то доступность арендного жилья вряд ли увеличится», — отметил Рочек.

Усилия по расширению муниципального жилищного фонда также сопровождаются скептицизмом экспертов. На этом акцентируют внимание руководители города и правительство. Эксперты, однако, предупреждают, что муниципальные квартиры помогут лишь ограниченному кругу людей, которым будет предоставлена ​​возможность жить в них по льготной арендной плате от мэрии.

Если не за счет коммерческого строительства, то муниципальные квартиры могли бы принести пользу хотя бы там, где недвижимости слишком мало или частным лицам там вообще не выгодно строить.
Чехия строительство квартиры зарплата покупка недвижимости
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