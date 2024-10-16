Суд отклонил иск российской компании по управлению имуществом против правительства Чехии

Судья Ладислав Хейтманек отметил, что городской суд не рассматривает правильность решения или политики правительства. Он сказал, что это обязанность государства. «Мы проверяем законность включения истца в санкционный список и соблюдение его процессуальных прав с точки зрения закона. Оценивать что-либо еще — не наша задача», — пояснил судья.



Внесение компании в санкционный список было одобрено правительством в ноябре прошлого года. При этом было принято решение о замораживании ее имущества. Иск был направлен именно на отклонение возражений против включения в список в январе этого года.



Адвокат компании заявил суду, что административная процедура сопровождалась грубыми ошибками, и отметил, что правительство не может принимать индивидуальные административные акты. Но это было отвергнуто адвокатом правительства и судебной палатой. Суд заявил о необходимости соблюдения процессуальных прав компании. По мнению суда, возражения компании против включения в перечень были рассмотрены. Судья добавил, что предприятие может обратиться в суд, например, для исключения из списка.



Замораживание касается около 70 объектов недвижимости в Чехии — в Праге, например, здания школы на площади Крупкова или виллы на улице Под Каштаны, а в Карловых Варах — здания бывшего российского консульства. Эта мера не распространяется на дипломатические представительства, которые представляют собой четыре здания, такие как посольство или резиденция посла.



Ранее Россия назвала действия чешского правительства незаконными. Кремль заявил, что российские власти проведут расследование того, какая собственность Чешской Республики находится в России. Министр иностранных дел Ян Липавский заявил тогда, что замораживание российских активов в Чехии соответствует закону.



Согласно санкционному списку, «Госзагрансобственность» — федеральное агентство стратегического значения, подчиняющееся непосредственно Канцелярии Президента Российской Федерации. Оно отвечает за управление активами недвижимости и, в частности, за покупку, продажу, аренду, строительство, реконструкцию и управление жилой и другой недвижимостью, принадлежащей России за рубежом.



Финансово-аналитическое управление отвечает за исполнение санкций. Решение правительства фактически заблокировало банковские счета агентства, а также имущество, которым управляла компания, в реестре недвижимости, чтобы оно не могло быть продано, говорится в заявлении Липавского.