Российской нефти не будет — MOL предупреждает о колебаниях в поставках топлива

Чехия должна избавиться от зависимости от российской нефти путем расширения нефтепровода TAL, который, как ожидается, удвоит мощность транспортировки нефти в Чехию до 8 миллионов тонн в год со следующего года. В настоящее время нефть поступает в Чехию из двух основных источников. Из 7,4 миллиона тонн нефти, импортированной в прошлом году, около 58% поступило по трубопроводу «Дружба», по которому нефть поставляется из России. Другая часть нефти поступает по немецкому трубопроводу IKL, который соединяется с итальянским трубопроводом TAL, начинающимся в Триесте.



Однако генеральный директор MOL CR Лубош Динка поставил под сомнение своевременное завершение работ по трубопроводу TAL. «Исторически так сложилось, что ни один проект такого масштаба не был завершен в срок. Поэтому можно ожидать, что задержка составит до нескольких месяцев», — сказал Динка. MOL также отметила, что Чешская Республика не является самодостаточной в производстве топлива, и около 15-20% спроса покрывается за счет поставок со словацкого нефтеперерабатывающего завода Slovnaft, принадлежащего MOL. Slovnaft пытается заменить российскую нефть поставками из трубопровода Adria, но MOL заявила, что не уверена в том, что мощности трубопровода хватит для удовлетворения спроса на чешском рынке.



«С нового года Чехия будет зависеть от поставок по двум трубопроводам, полноценная работа которых никогда не проверялась. Такая ситуация может привести к значительным колебаниям цен и дефициту топлива», — сказал Динка. Он призвал политиков добиваться продления льгот на ввоз российских нефтепродуктов.



Зденек Дундр, заместитель председателя правления государственного оператора трубопроводов Mero, сообщил на этой неделе изданию Hospodářské noviny, что работы по расширению трубопровода TAL ведутся в соответствии с планом. К концу этого года, по его словам, будет завершена установка всего основного оборудования, необходимого для достижения максимальной требуемой скорости потока. В Триест, откуда берет начало трубопровод TAL, нефть импортируется из нескольких стран и континентов. Наибольшая доля приходится на районы вокруг Каспийского и Черного морей, США и Африку. Mero владеет пятипроцентной долей в трубопроводе TAL с 2012 года.



Компания Orlen Unipetrol заявила, что обеспечила поставки нефти после истечения срока действия льготы. «Мы обеспечили поставки нефти в достаточном количестве, поэтому непрерывность производства топлива на наших НПЗ и его последующее распределение гарантированы. Наши нефтеперерабатывающие заводы производят топливо из сырой нефти, поставляемой из различных регионов Европы, Азии, Африки и Америки. Поэтому мы можем корректировать нашу торговую политику, чтобы выполнить свои внутренние и экспортные обязательства», — сказал пресс-секретарь компании Павел Кайдл.



Кайдл также отметил, что Orlen Unipetrol экспортирует около пятой части произведенного топлива в соседние страны. «Однако нашим приоритетом является чешский рынок, поэтому мы стараемся размещать здесь максимальное количество нашей продукции. При необходимости мы готовы перенаправить экспортное распределение в пользу чешского рынка», — подчеркнул Кайдл.



Запрет на поставки российских нефтепродуктов был утвержден в рамках санкций, введенных Европейским союзом против России в связи с ее агрессией против Украины. Чехия, Словакия и Венгрия были освобождены от санкций, чтобы дать им время обеспечить поставки нефти из других источников.