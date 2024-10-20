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Комментарий: Следующее поколение будет платить за высокоскоростные поезда в Чехии. Чего бы это ни стоило

Новости 420on
22 октября 2024
08:00
423
Правительство Чехии проектирует строительство путей, по которым поезда будут курсировать со скоростью более 300 километров в час. Однако денег у него нет, поэтому чиновники создадут долги для следующего поколения на триллион крон.
«Уже в следующем году мы начнем строительство первого участка проекта Rapid Connections, который позволит вывести на чешскую железную дорогу высокоскоростные поезда», — заявил министр транспорта Мартин Купка в комментарии Seznam Zprávy. По словам министра, начнется выполнение плана, согласно которому республику будет пересекать сеть высокоскоростных линий (VRT), сравнимая с теми, с помощью которых Испания модернизировала свою транспортную сеть.

Есть две причины для продвижения проекта VRT. Прежде всего было подвергнуто сомнению первоначальное обещание, согласно которому пути начнут строить в следующем году. «Чрезвычайная информация о состоянии подготовки высокоскоростного сообщения», которую министр направил правительству в конце прошлого месяца, прямо признает, что создание скоростной линии между Прагой и Брно или строительство железнодорожных путей между Прагой и Дрезденом начнется не раньше 2030 года.

Более серьезным препятствием для VRT является отсутствие денег на строительство. Министр финансов Збинек Станюра увеличил бюджет транспортного фонда до рекордных 160 миллиардов крон в следующем году, поэтому Управление железных дорог может начать в следующем году пять крупных железнодорожных проектов, общая сумма которых составит 50 миллиардов. В последующие годы согласно бюджету будут начаты еще более дорогостоящие постройки, но среди них не окажется ни одного проекта VRT.

Денег не хватит даже на «быстрые подключения». Лишь 30 километров между Незамыслице и Пршеровым могут рассчитывать на модернизацию, как и участок такой же длины между Пльзенем и Штодом. Тем не менее подсчитано, что в строительство 500 километров VRT в течение следующих 10 лет будет инвестировано полтриллиона крон.

Минтранс подготовил альтернативный план, согласно которому расходы на VRT не придется финансировать из госбюджета в ближайшие годы. Деньги будут предоставлены в рамках проектов, аналогичных строительству автомагистрали D4 между Пршибрамом и Писеком. «Инвестиционные затраты лягут на плечи концессионера, а государство впоследствии покроет платежи за доступность», — пояснила Алена Мюль из Министерства транспорта.

Другими словами, строительная компания получит деньги на строительство, а государство будет их возвращать десятилетиями в виде «платы за эксплуатационную готовность» — например, для D4 это будет до 2049 года. Поэтому и говорится, что строительство VRT в Моравии можно будет начать в течение трех лет.

Однако выбранная модель замещающего финансирования имеет проблему, заключающуюся в том, что поставщик не только соберет деньги для инвестиций, но и возьмет на себя расходы по финансированию. Например, по D4 государство заплатит не 17 миллиардов за сами строительные работы, а 34 миллиарда. Сюда не входят проценты, под которые государству придется занять сумму, необходимую для погашения долгов перед поставщиком. Таким образом, запланированные инвестиции в размере 500 миллиардов в VRT будут увеличены как минимум вдвое за счет замещающего финансирования.

Министерский план строительства высокоскоростных линий, которые соединят Прагу, Брно и Остраву и границы близлежащих стран, подорвет будущие государственные бюджеты и приведет к тому, что следующее поколение задолжает как минимум триллион крон. Строительство, конечно же, не начнется в период полномочий этого правительства, но ответственность за выдвижение этой идеи ляжет на его членов.
поезда Чешские железные дороги Чехия задолженность инвестиции Министерство транспорта
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