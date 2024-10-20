Подробности убийства 28-летней женщины-врача: преступник рассек ей голову топором

Жестокое и страшное убийство женщины-коллеги, совершенное руководителем одной из больниц Пльзеньского края, произошло вечером в пятницу или самое позднее утром в субботу. «Мужчина сначала приехал в Пльзень к своей 28-летней коллеге. Он связал ее и рассек ей голову топором», — рассказал источник, знакомый с делом. Он добавил, что врач, вероятно, взял телефон жертвы и написал ее работодателю, которым была Пльзеньская университетская больница, что она не выйдет на работу в субботу.





Впоследствии он исчез из квартиры в пльзеньском районе Винице. Утром в воскресенье он решил навестить свою знакомую недалеко от областной столицы. «Он также связал женщину. Затем он избил, изнасиловал и стал душить ее. Он оставался с ней до раннего вечера», — продолжил источник.





Соседка по многоквартирному дому рассказала, что около 10:30 дважды слышала приглушенные крики о помощи. «Я сразу же спросила своего партнера, что это такое. Мы оба какое-то время слушали, но больше ничего не было. Затем наступила полная тишина. Мы понятия не имели, что там происходит что-то ужасное», — сказала женщина.





Пострадавшая потеряла сознание, что, видимо, спасло ей жизнь. Доктор ушел только через восемь часов. Пострадавшая женщина наконец очнулась и позвала на помощь. «Она была в таком шоке, что даже не смогла открыть дверь полиции. Должно быть, она испытала ужасные мучения», — сказал другой сосед.





Впоследствии врач вернулся в квартиру в Пльзене к погибшей женщине. «Вероятно, он пошел туда, чтобы замести следы, потому что топор был вымыт», — добавил источник. Мужчина перерезал себе вены в тот момент, когда ворвалась бригада скорой помощи. «Необходимо было обеспечить жизнедеятельность пациента и последующую транспортировку в больницу», — сказала Мария Свободова от имени областной скорой помощи.





Следователи по уголовным делам с воскресенья расследуют дело как о покушении на убийство и убийство. «Мужчина, который подозревается в обоих деяниях и впоследствии хотел покончить жизнь самоубийством, был задержан сотрудниками оперативного подразделения после принудительного проникновения в квартиру», — сообщили полиция в соцсети «Х».