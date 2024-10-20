Опрос: Каждый девятый украинский беженец уже дома. Еще 40 процентов планируют вернуться

Это следует из опроса немецкого исследовательского института Ifo, базирующегося в Мюнхене.





Почти 25% украинских беженцев заявили, что хотят остаться в Европе надолго и поселиться за пределами Украины, даже после окончания конфликта. По данным опроса, еще 25% из них еще не определились.





«Наши результаты показывают, что хотя многие из бежавших украинцев все еще хотят вернуться в свою страну, для подавляющего большинства решающим фактором является ход войны. Чем дольше длится конфликт, тем больше появляется тех, кто может представить себе будущее за пределами Украины», — сказала Ивонн Гисингова, исследователь Немецкого института.





Об этом свидетельствует и тот факт, что вскоре после бегства из Украины только 10% украинцев заявили, что планируют долгое время жить за пределами своей страны. Однако к концу 2023 года это число увеличивалось в среднем на 1,6 процентных пункта за каждые прошедшие сто дней.





Напротив, почти 60% украинцев хотели вернуться в Украину, когда страна снова станет безопасной. Однако это число также резко сократилось — на 4,7 процентных пункта за сто дней.





Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что по состоянию на 15 октября 2024 года в целом 6 752 000 украинцев бежали из Украины, 6 191 800 из них — в страны Европы. По состоянию на 6 октября их на территории Чехии насчитывалось 380 375 украинских беженцев.





Кроме того, украинские беженцы уже давно платят в чешский бюджет больше, чем Чехия тратит на их поддержку. За первое полугодие этого года страна потратила из бюджета 7,3 миллиарда крон, а доходы составили почти 11,7 миллиарда крон. Таким образом, украинцы заработали в Чехии 4,4 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, согласно информации Министерства труда и социальных дел.