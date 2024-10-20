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Опрос: Каждый девятый украинский беженец уже дома. Еще 40 процентов планируют вернуться

Новости 420on
22 октября 2024
11:30
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Около 35% украинских беженцев, обосновавшихся в Европе после начала российской войны, планируют вернуться домой, когда это будет безопасно. Почти 11% из них уже вернулись домой, а еще 4% хотят вернуться как можно скорее, несмотря на безопасность в стране.
Это следует из опроса немецкого исследовательского института Ifo, базирующегося в Мюнхене.

Почти 25% украинских беженцев заявили, что хотят остаться в Европе надолго и поселиться за пределами Украины, даже после окончания конфликта. По данным опроса, еще 25% из них еще не определились.

«Наши результаты показывают, что хотя многие из бежавших украинцев все еще хотят вернуться в свою страну, для подавляющего большинства решающим фактором является ход войны. Чем дольше длится конфликт, тем больше появляется тех, кто может представить себе будущее за пределами Украины», — сказала Ивонн Гисингова, исследователь Немецкого института.

Об этом свидетельствует и тот факт, что вскоре после бегства из Украины только 10% украинцев заявили, что планируют долгое время жить за пределами своей страны. Однако к концу 2023 года это число увеличивалось в среднем на 1,6 процентных пункта за каждые прошедшие сто дней.

Напротив, почти 60% украинцев хотели вернуться в Украину, когда страна снова станет безопасной. Однако это число также резко сократилось — на 4,7 процентных пункта за сто дней.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что по состоянию на 15 октября 2024 года в целом 6 752 000 украинцев бежали из Украины, 6 191 800 из них — в страны Европы. По состоянию на 6 октября их на территории Чехии насчитывалось 380 375 украинских беженцев.

Кроме того, украинские беженцы уже давно платят в чешский бюджет больше, чем Чехия тратит на их поддержку. За первое полугодие этого года страна потратила из бюджета 7,3 миллиарда крон, а доходы составили почти 11,7 миллиарда крон. Таким образом, украинцы заработали в Чехии 4,4 миллиарда долларов в первой половине 2024 года, согласно информации Министерства труда и социальных дел.
Чехия война Украина Европа беженцы Опрос общественного мнения
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