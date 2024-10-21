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E.ON делает скидку на газ второй раз в этом году

Новости и статьи
22 октября 2024
18:00
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С октября E.ON второй раз в этом году снижает цены на газ для всех своих клиентов без фиксации. В результате клиенты компании будут платить за газ на 25% меньше, чем в начале этого года.
«Мы предлагаем справедливые цены и стараемся снижать стоимость, когда это возможно. В конце концов, это уже четвертое удешевление за последние два года. Второй год подряд мы снижаем цены перед началом отопительного сезона, и у наших клиентов есть возможность значительно сэкономить», — отмечает Ян Запоточны, заместитель председателя правления E.ON Energie. 

С октября клиенты E.ON будут платить за 1 МВт-ч газа 1 755 чешских крон с НДС. В продолжение майской скидки компания снижает цены на газ еще на 12%. Новые цены на газ, действующие с октября, могут принести экономию до 3 500 чешских крон в год для домохозяйств, использующих газ для отопления и горячего водоснабжения. Клиенты, использующие газ только для нагрева воды, смогут сэкономить до 1 700 чешских крон в год.

Потребители также получат более дешевое электричество
E.ON не только делает газ дешевле, но и предлагает всем своим клиентам возможность снизить цены на электроэнергию. Постоянные клиенты могут перейти на фиксированные продукты и тем самым обеспечить себе более низкие цены.

«Поскольку в настоящее время цены на электроэнергию на рынках существенно не падают, мы рекомендуем нашим клиентам фиксированные цены. Несколько десятков тысяч клиентов воспользовались этой опцией с момента ее запуска в июне, и у тех, кто хочет получить более выгодную стоимость, по-прежнему есть такая возможность», — напоминает Ян Запоточны.

В настоящее время наиболее выгодным тарифом для существующих клиентов является фиксированный продукт Komplet Elektina MAX, где цена за поставку 1 МВт-ч в самом распространенном распределительном тарифе D02d составляет 3 860 чешских крон с НДС (3 190 чешских крон без НДС). В цену товара клиенты могут также включить услуги электрика или «мужа на час» с почасовой оплатой стоимостью 5 000 чешских крон в год. Таким образом, клиент, пользующийся базовым прейскурантом, при переходе на фиксированный прейскурант сэкономит на 1 МВт-ч электроэнергии 933 чешские кроны с НДС (771 чешская крона без НДС).
газ Чехия коммунальные услуги
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